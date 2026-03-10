ETV Bharat / state

हमीरपुर में इंटर की छात्रा ने किया Suicide Attempt; हालत गंभीर, उरई मेडिकल कॉलेज रेफर

मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहुंनी खुर्द गांव में नहर किनारे बेसुध हालत में मिली.

हमीरपुर में युवती ने की आत्महत्या की कोशिश.
हमीरपुर में युवती ने की आत्महत्या की कोशिश. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर : मुस्करा थाना क्षेत्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने निकली छात्रा नहर किनारे घायल अवस्था में मिली. छात्रा के हाथ की नस कटी हुई थी. आशा बहू की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया है. युवती के मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र भी था. जिससे घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चा रही.

मुस्करा थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के बिहुंनी खुर्द गांव निवासी आशा बहू सुनीता चौरसिया की सूचना पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. सुनीता ने बताया कि शाम करीब पांच बजे वह खेत में काम कर रही थी. इसी दौरान एक युवती खेत के पास बैठी दिखाई दी. कुछ देर बाद युवती जमीन पर लुढ़क गई, पास जाकर देखा तो युवती के हाथ से खून बह रहा था. पास में एक ब्लेड पड़ा था. पुलिस टीम ने युवती को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया है.

मुस्करा थाना प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक युवती की पहचान हर्षिता पुत्री रामकेश कुशवाहा निवासी अछरेला थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर के रूप में हुई है. युवती के पास से इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रवेश पत्र मिला है. जांच में सामने आया कि हर्षिता गांधी इंटर कॉलेज मौदहा में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गई थी. परीक्षा केंद्र से करीब डेढ़ बजे निकल गई थी. इसके बाद वह इमिलिया से मुस्करा होते हुए बिहुंनी क्षेत्र पहुंची थी. प्रारंभिक जांच में युवती द्वारा फ्रस्ट्रेशन में आकर खुद ही अपने हाथ की नस काटे जाने की बात सामने आई है. युवती ने किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की बात नहीं कही है. परिजनों की ओर से भी कोई तहरीर नहीं दी गई है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

TAGGED:

HAMIRPUR CRIME
STUDENT CUTS WRIST VEIN
SUICIDE ATTEMPTS
छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश
STUDENT ATTEMPTS SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.