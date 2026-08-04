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कांवड़ यात्रा का असर; हमीरपुर में NH-34 पर लगा 20 किमी लंबा जाम, एंबुलेंस स्कूल बस समेत हजारों वाहन फंसे

भरुआ सुमेरपुर से स्कूल जा रहे एक बस चालक ने बताया कि वह करीब डेढ़ घंटे तक जाम में फंसे रहे. उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है. बस में छोटे-छोटे बच्चे भूखे-प्यासे बैठे हैं. भरुआ सुमेरपुर से यहां तक कई स्कूल बसें फंसी हुई हैं. सुबह चलने वाली लगभग सभी बसें जाम में फंस गई हैं.

हमीरपुर : कांवड़ यात्रा के चलते कानपुर के अनूपपुर मोड़ और घाटमपुर क्षेत्र में लागू किए गए डायवर्जन का असर मंगलवार को हमीरपुर जिले में भी देखने को मिला. हमीरपुर से सुमेरपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. जाम के चलते एम्बुलेंस, स्कूल बसें, रोडवेज बसें, ट्रक और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहने से मरीजों, स्कूली बच्चों, दिहाड़ी मजदूरों और हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कांवड़ यात्रा के चलते भारी वाहनों के डायवर्जन से विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने की स्थिति कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है.

हमीरपुर-सुमेरपुर एनएच-34 पर लगे महाजाम में फंसीं स्कूल बसें. (Photo Credit : ETV Bharat)

मौके पर मौजूद स्नेक रेस्क्यूअर गुरु अभय प्रताप सिंह ने बताया कि एनएच-34 पर जाम अब आम समस्या बन गई है. उनके अनुसार सड़क का एक हिस्सा इतना संकरा है कि दो बड़े वाहन एक साथ आसानी से नहीं निकल पाते. वहीं, गलत दिशा से आने वाले वाहन स्थिति को और बिगाड़ देते हैं. अभय ने बताया कि 10 से ज्यादा स्कूल बसें और दो एम्बुलेंस जाम में फंसी थीं. मरीजों को समय पर जिला अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका.

लखनऊ से आ रहे यात्री अरुण कुमार रावत ने बताया कि वह करीब डेढ़ घंटे तक जाम में फंसे रहे. कहा, समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए. सभी वाहन खड़े थे. काफी देर तक कोई व्यवस्था नजर नहीं आई.



भरुआ स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत दिहाड़ी मजदूर सुनील कुमार यादव ने बताया कि जाम का असर उनकी रोजी-रोटी पर भी पड़ा. कहा, पहले ट्रक में बैठा, फिर ट्रक जाम में फंस गया. इसके बाद ई-रिक्शा पकड़ा, वह भी जाम में फंस गया. अब पैदल जा रहा हूं. समय पर फैक्ट्री नहीं पहुंचा तो अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा और मजदूरी का नुकसान होगा.







ट्रैफिक दीवान ने बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते कानपुर के अनूपपुर मोड़ और घाटमपुर में डायवर्जन लागू किया गया था. इसके कारण बड़ी संख्या में वाहन एनएच-34 पर आ गए. जिससे हमीरपुर-सुमेरपुर मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया और जाम की स्थिति बन गई. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सामान्य कराया गया. इस दौरान एम्बुलेंस समेत आवश्यक वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर निकलवाया गया. फिलहाल एनएच-34 पर आवागमन सामान्य है.





हमीरपुर-सुमेरपुर के बीच एनएच-34 पर यमुना और बेतवा पुलों के आसपास पहले भी कई बार लंबे जाम की स्थिति बन चुकी है. पुलों पर वाहनों का दबाव, किसी भारी वाहन के खराब हो जाने, सड़क दुर्घटना या डायवर्जन लागू होने पर यातायात घंटों प्रभावित रहता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहनों की बढ़ती संख्या के मुकाबले सड़क और पुलों की क्षमता सीमित होने के कारण थोड़ी सी बाधा भी कई किलोमीटर लंबे जाम का कारण बन जाती है. लोगों ने एनएच-34 पर प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन के साथ स्थायी समाधान की मांग की है.











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