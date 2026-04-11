पांच घंटे तक चली कार्रवाई, दबिश के दौरान हमीरपुर में किराना दुकान से चल रहे अवैध धंधे का पर्दाफाश
किराने की दुकान से यह अवैध धंधा संचालित हो रहा था, इसे ऊना जिला के निवासी सुरेश कुमार ने किराए पर लिया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 8:31 AM IST|
Updated : April 11, 2026 at 9:56 AM IST
हमीरपुर: जिला हमीरपुर के थाना सदर के अंतर्गत आने वाले प्रतापनगर क्षेत्र में आबकारी एवं कराधान विभाग ने एक बड़े अवैध शराब गिरोह का भंडाफोड़ किया है. किराने की दुकान की आड़ में चल रहे इस काले कारोबार पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने लगभग 170 पेटियां शराब जब्त की हैं. छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी सन्नी सहगल पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा.
गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने प्रतापनगर में दबिश दी. विभागीय कार्रवाई करीब पांच घंटे से अधिक समय तक चली. शुरुआती तलाशी में एक किराने की दुकान से 5 और दूसरी दुकान से 7 पेटियां मिलीं, लेकिन जब टीम ने आरोपी द्वारा किराए पर लिए गए कमरों की तलाशी ली, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. कमरों से 158 से अधिक देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुईं.
ऊना के व्यक्ति ने किराए पर ली थी दुकान
जांच में सामने आया है कि जिस किराने की दुकान से यह अवैध धंधा संचालित हो रहा था, उसे ऊना जिला के निवासी सुरेश कुमार ने किराए पर लिया था. बताया जा रहा है कि यह अवैध कारोबार काफी लंबे समय से फल-फूल रहा था. स्थानीय लोगों को इसकी भनक तो थी, लेकिन कार्रवाई न होने से हौसले बुलंद थे. इस बड़ी बरामदगी के बाद अब अन्य ठिकानों पर भी दबिश दिए जाने की संभावना है. लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में स्थानीय व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं. उनकी गतिविधियां पहले भी संदिग्ध रही हैं. पुलिस को उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए.
प्रतापनगर क्षेत्र से लगभग 170 पेटियां शराब बरामद की गई हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फरार आरोपी सन्नी सहगल को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. पुलिस नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी-बलवीर सिंह ठाकुर, एसपी हमीरपुर
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