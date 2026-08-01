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हमीरपुर: 44 लाख के बीमा क्लेम के लिए पति ने रची साजिश, दोस्तों के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या

हमीरपुर में 44 लाख रुपये की बीमा राशि हड़पने के लिए पति ने पत्नी रीता की हत्या की. पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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सड़क हादसा दिखाने के लिए बार-बार चढ़ाई गाड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 7:06 PM IST

5 Min Read
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हमीरपुर: यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि भरोसे के कत्ल की कहानी थी. जिस पति के साथ रीता दवा लेने निकली, उसी ने मौत तक पहुंचाने की साजिश रची. जिस चचेरे भाई पर परिवार को भरोसा था, वही इस साजिश का हिस्सा निकला. और जिस बीमा को भविष्य की सुरक्षा माना जाता है, वही उसकी जिंदगी का आखिरी दस्तावेज बन गया.

खौफनाक साजिश का खुलासा: पुलिस जांच के मुताबिक करीब दो महीने पहले चार लोगों ने बैठकर हत्या की योजना बनाई. 26 जून को 44 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी कराई गई और 33 दिन बाद दवा दिलाने के बहाने घर से ले जाकर रीता की हत्या कर दी गई. शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि 29 जुलाई को ललपुरा थाना क्षेत्र के पौथिया नहर मार्ग स्थित बैठका धाम मंदिर के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था. फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की मदद से जांच शुरू हुई.

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शरीर पर 12 से ज्यादा चोटें, 4 आरोपी अर्टिगा कार समेत गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)

भरोसे के कत्ल की खौफनाक साजिश: महिला की पहचान मौदहा थाना क्षेत्र के बमरौली निवासी रीता पत्नी अमर सिंह के रूप में हुई. इसके बाद मृतका के पिता सर्वेश गुप्ता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई. जांच में सामने आया कि अमर सिंह, अमित गुप्ता, पुष्पेंद्र सोनी और अभय सिंह आर्थिक संकट से जूझ रहे थे. चारों पर पुष्पेंद्र सोनी का कर्ज था.

बीमा क्लेम की रकम बांटने का प्लान था: पुलिस के मुताबिक यहीं से बीमा के जरिए मोटी रकम हासिल करने की योजना बनी. 26 जून को रीता के नाम 44 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी कराई गई. उसका सालाना प्रीमियम 2.06 लाख रुपये था. नामिनी पति अमर सिंह बनाया गया. थाना प्रभारी राकेश कुमार सरोज के अनुसार प्रीमियम की रकम की व्यवस्था भी पुष्पेंद्र सोनी ने ही कराई. योजना थी कि बीमा क्लेम मिलने के बाद पहले कर्ज की भरपाई होगी, फिर 15 लाख रुपये अमर सिंह को दिए जाएंगे और बाकी रकम अन्य आरोपी बांट लेंगे. पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि अमर सिंह और रीता के बीच अक्सर विवाद होता था. रीता के बिना बताए घर से चले जाने की बात को लेकर दोनों में कहासुनी होती थी.

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रीता हत्याकांड का हमीरपुर पुलिस ने किया खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)

दवा दिलाने के बहाने ले गया था पति: पुलिस का मानना है कि इसी नाराजगी का फायदा उठाकर अमित गुप्ता ने अमर सिंह को बीमा की रकम का लालच दिया और साजिश में शामिल कर लिया. 29 जुलाई की रात अमर सिंह ने रीता से कहा कि सिरदर्द की दवा लेनी है. वह उसे लेकर पौथिया नहर मार्ग पहुंचा. वहां पहले से अर्टिगा कार में अमित गुप्ता, पुष्पेंद्र सोनी और अभय सिंह इंतजार कर रहे थे.

कार सवार दोस्तों ने रौंदकर मार डाला: पुलिस के मुताबिक पहले रीता को कार से टक्कर मारी गई. फिर उसे सड़क पर लाकर कई बार वाहन चढ़ा गया, ताकि मामला सड़क हादसा लगे. शव को बैठका धाम मंदिर के पास छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए. दो डॉक्टरों के पैनल ने करीब एक घंटे तक पोस्टमार्टम किया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा: रिपोर्ट में शरीर पर 12 से अधिक बाहरी चोटें दर्ज की गईं. किडनी को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख आंतरिक अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मिले. पुलिस का कहना है कि कई बार वाहन चढ़ाने के कारण शरीर के भीतर इतनी गंभीर चोटें आईं. वारदात के बाद चारों आरोपियों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए.

चार आरोपी अर्टिगा कार समेत गिरफ्तार: इसके बावजूद ललपुरा थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल, पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ीं. तीन दिन के भीतर चारों आरोपी पौथिया-कुंडौरा मार्ग स्थित साई दाता आश्रम के पास से गिरफ्तार कर लिए गए. उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अर्टिगा कार और एक एयरटेल सिम कार्ड बरामद हुआ. अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि जांच में सामने आया है कि हत्या पूरी तरह पूर्व नियोजित थी.

33 दिन पहले कराई थी बीमा पॉलिसी: तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. ललपुरा प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सरोज ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि हत्या की योजना करीब दो महीने पहले बनाई गई थी. बीमा पॉलिसी कराने, प्रीमियम की व्यवस्था करने और हत्या को सड़क हादसा दिखाने तक की पूरी योजना पहले से तय थी.

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