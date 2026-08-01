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हमीरपुर: 44 लाख के बीमा क्लेम के लिए पति ने रची साजिश, दोस्तों के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या

सड़क हादसा दिखाने के लिए बार-बार चढ़ाई गाड़ी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि भरोसे के कत्ल की कहानी थी. जिस पति के साथ रीता दवा लेने निकली, उसी ने मौत तक पहुंचाने की साजिश रची. जिस चचेरे भाई पर परिवार को भरोसा था, वही इस साजिश का हिस्सा निकला. और जिस बीमा को भविष्य की सुरक्षा माना जाता है, वही उसकी जिंदगी का आखिरी दस्तावेज बन गया. खौफनाक साजिश का खुलासा: पुलिस जांच के मुताबिक करीब दो महीने पहले चार लोगों ने बैठकर हत्या की योजना बनाई. 26 जून को 44 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी कराई गई और 33 दिन बाद दवा दिलाने के बहाने घर से ले जाकर रीता की हत्या कर दी गई. शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि 29 जुलाई को ललपुरा थाना क्षेत्र के पौथिया नहर मार्ग स्थित बैठका धाम मंदिर के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था. फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की मदद से जांच शुरू हुई. शरीर पर 12 से ज्यादा चोटें, 4 आरोपी अर्टिगा कार समेत गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat) भरोसे के कत्ल की खौफनाक साजिश: महिला की पहचान मौदहा थाना क्षेत्र के बमरौली निवासी रीता पत्नी अमर सिंह के रूप में हुई. इसके बाद मृतका के पिता सर्वेश गुप्ता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई. जांच में सामने आया कि अमर सिंह, अमित गुप्ता, पुष्पेंद्र सोनी और अभय सिंह आर्थिक संकट से जूझ रहे थे. चारों पर पुष्पेंद्र सोनी का कर्ज था. बीमा क्लेम की रकम बांटने का प्लान था: पुलिस के मुताबिक यहीं से बीमा के जरिए मोटी रकम हासिल करने की योजना बनी. 26 जून को रीता के नाम 44 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी कराई गई. उसका सालाना प्रीमियम 2.06 लाख रुपये था. नामिनी पति अमर सिंह बनाया गया. थाना प्रभारी राकेश कुमार सरोज के अनुसार प्रीमियम की रकम की व्यवस्था भी पुष्पेंद्र सोनी ने ही कराई. योजना थी कि बीमा क्लेम मिलने के बाद पहले कर्ज की भरपाई होगी, फिर 15 लाख रुपये अमर सिंह को दिए जाएंगे और बाकी रकम अन्य आरोपी बांट लेंगे. पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि अमर सिंह और रीता के बीच अक्सर विवाद होता था. रीता के बिना बताए घर से चले जाने की बात को लेकर दोनों में कहासुनी होती थी.