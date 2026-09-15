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अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, 85 उम्मीदवारों का चयन

अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 1246 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन. 1032 उम्मीदवारों ने दी थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा.

HPRCA ने जारी किया रिजल्ट
HPRCA ने जारी किया रिजल्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 5:35 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों के 86 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड-26030 के तहत आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आयोग ने 85 उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप दिया है.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "अर्थशास्त्र शिक्षकों के इन पदों के लिए कुल 1246 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 1032 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 226 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 29 और 31 अगस्त को आयोजित की गई. इस प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की पात्रता और प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया गया. दस्तावेजों की जांच के बाद 85 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया है".

आयोग के सचिव ने बताया कि निर्धारित 86 पदों में से अनुसूचित जाति (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग के लिए आरक्षित एक पद पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गया है. इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 85 पदों पर चयन हुआ है. अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है. अभ्यर्थी पोस्ट कोड-26030 के तहत जारी परिणाम को वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. अंतिम परिणाम में सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों का विवरण भी शामिल किया गया है.

उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे परिणाम और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगामी सूचनाओं के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते रहें. आयोग द्वारा जारी सूचना में चयनित अभ्यर्थियों की सूची और उनके अंकों का विवरण उपलब्ध है, जिससे उम्मीदवार अपने परिणाम की पुष्टि कर सकते हैं. अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधी आगामी प्रक्रिया अब संबंधित विभागीय नियमों और औपचारिकताओं के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी.

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