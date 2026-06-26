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43 होमगार्ड पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, 3600 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

भर्ती प्रक्रिया के तहत सबसे पहले अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंडों की जांच की जा रही है. निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को दौड़ में शामिल किया जा रहा है. दौड़ सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं.

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में होमगार्ड विभाग के 43 रिक्त पदों को भरने के लिए शुक्रवार से अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई. भर्ती के पहले दिन सुबह छह बजे से अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया. पहले दिन करीब 600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से दोपहर बाद तक लगभग 350 अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लेकर अपना भाग्य आजमाया.

वहीं, होमगार्ड भर्ती के चेयरमैन भूपेंद्र बराकटा ने बताया, "भर्ती अभियान 1 जुलाई तक जारी रहेगा. भर्ती प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा रही है और प्रत्येक दिन अलग-अलग अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है. भर्ती के पांचवें दिन महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस भर्ती के लिए जिला हमीरपुर से करीब 3600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि कुल 43 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इन पदों में ड्यूटी होमगार्ड के अलावा ड्राइवर, फार्मासिस्ट और छह बैंडमैन के पद भी शामिल हैं, सभी पदों पर चयन निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार किया जाएगा".

भूपेंद्र बराकटा ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक चरण की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है. किसी भी प्रकार की अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे केवल अपनी योग्यता और मेहनत पर भरोसा रखें और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें.

उन्होंने बताया कि भर्ती स्थल पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं. चिकित्सा सुविधा, पेयजल और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा अणु मैदान पहुंच गए थे और उनमें होमगार्ड में भर्ती होकर प्रदेश की सेवा करने का उत्साह देखने को मिला. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची विभागीय नियमों के अनुसार जारी की जाएगी.

होमगार्ड विभाग कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और विभिन्न सरकारी आयोजनों में पुलिस प्रशासन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार के साथ-साथ समाज सेवा का भी एक बेहतर अवसर है. भर्ती प्रक्रिया आगामी 1 जुलाई तक जारी रहेगी और विभाग ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ भर्ती स्थल पर पहुंचने की अपील की है.

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