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अनजान लोगों के अंतिम सफर के हमसफर, मौत के बाद भी अकेले नहीं थे 5018 शरीर, अब शांतनु करेंगे ये बड़ा काम

हमीरपुर: हमीरपुर: आज के दौर में अपने सगे भी कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं, हमीरपुर के शांतनु अनजान लोगों के अंतिम सफर में भी उनके हमसफर बने हैं. तीन दशक के प्रेरक और संवेदनशील समय अंतराल में शांतनु ने 5018 अनजान पार्थिव शरीरों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया. ये 5018 ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें लोग लावारिस लाश कह देते हैं, लेकिन शांतनु ने ऐसे दिवंगत लोगों की देह को गरिमा के साथ विदा किया है.

शांतनु बताते हैं कि 'इस सेवा की शुरुआत हमीरपुर के हथली खड्ड स्थित श्मशान घाट में हुई एक घटना से हुई. एक दिन मैंने पुलिसकर्मियों को शव का अंतिम संस्कार करते देखा. पूछने पर पता चला कि मृतक की कोई पहचान नहीं हो सकी थी. उसी समय उनके मन में विचार आया कि जिस व्यक्ति का इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने वाला भी कोई होना चाहिए. उसी दिन ऐसे लोगों को अंतिम सम्मान दिलाने का संकल्प लिया. इसके बाद लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के साथ उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर विधि-विधान से पिंडदान और विसर्जन करवाने का सिलसिला शुरू किया.'

मूल रूप से कोलकता के रहने वाले शांतनु ने 1980 में हमीरपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया था. यहां स्थानीय बजार में वो कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते हैं. इसी से अपना पेट पालते हैं और अज्ञात लाशों का अंतिम संस्कार के अलावा पूरे विधि विधान से पिंडदान समेत अन्य क्रियाएं करते हैं. इसके लिए वो किसी से सहयोग भी नहीं लेते. ये सिलसिला 1990 से चलता आ रहा है.

महाकाली की नगरी कोलकाता के रहने वाले शांतनु ने देवभूमि हिमाचल के हमीरपुर के अपनी कर्मस्थली बनाया है. अब तक तीस साल में वे 5018 लावारिस शरीरों का संस्कार कर चुके हैं. अब इस बार अमावस्या के दिन शांतनु हरिद्वार में इन सभी पांच हजार से अधिक दिवंगत आत्माओं के लिए पिंडदान और श्राद्ध का आयोजन करेंगे. शांतनु के खुद के जीवन में बेशक कोई हमसफर नहीं है, लेकिन उन्होंने बिना वारिस के शरीर छोड़ने वालों के अंतिम सफर का हमसफर बनने की राह चुनी. आइए, जानते हैं शांतनु के इस संवेदनशील सफर की कहानी.

शांतनु के लिए यह सफर आसान नहीं रहा. ये मुहिम जितनी पवित्र थी, उतनी ही उनके लिए कांटों भरी साबित हुए, लेकिन शांतनु का हौंसला नहीं टूटा. कई बार लोग अक्सर लीक से हटकर निस्वार्थ सेवा करने वालों को संदेह की नजर से देखता है, उसने शांतनु को भी दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शुरुआत में लोग उनके इस को अलग नजर से देखते थे. शांतनु बताते हैं कि 'कई लोग पास बैठने से भी कतराते थे. यहां तक कि शादी के कई रिश्ते भी इस वजह से टूट गए. कुछ मकान मालिकों ने भी यह कहकर कमरा खाली करने को कहा कि मेरे साथ अज्ञात लोगों के शवों की अस्थियां रहती हैं. इन परिस्थितियों ने काफी परेशान किया, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा. आज छोटी-सी दुकान से होने वाली आमदनी से अपने खर्च चलाने के साथ इस सेवा में भी योगदान करता हूं.'

हालांकि शांतनु ये भी कहते हैं कि पिछले पांच से छह सालों के दौरान लोगों की सोच बदली है. लोग मुझसे जुड़ रहे है. इस काम के लिए अपनी तरफ से पैसों की पेशकश करते हैं. न लेने पर नाराजगी भी जाहिर करते हैं, लेकिन मैं महीने में बार

पूरे प्रदेश में कवाते हैं लाशों का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

पूरे प्रदेश में करवाते हैं लाशों का अंतिम संस्कार

शुरुआत में शांतनु हमीरपुर में ही अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करवाते थे, लेकिन बाद में उनकी सेवा का दायरा पूरे प्रदेश में फैल गया. हिमाचल के करीब 12 जिलों में जहां से भी उन्हें लावारिस शव की सूचना मिलती है, वो वहां पहुंचकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं. आज कई पुलिस थानों में उनका नंबर उपलब्ध है और सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचने का प्रयास करते हैं. इसके बाद अस्थियों को इकट्ठा कर अपने साथ कमरे में रखते हैं. इसके बाद एक साथ कई लोगों की अस्थियों को एक साथ हरिद्वार ले जाकर विसर्जित करवाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि महीने में कई शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है. ऐसे में हर बार अस्थि विसर्जन के लिए जाना संभव नहीं है. इसलिए वो एक साथ कई लोगों की अस्थियों का विसर्जन करने हरिद्वार जाते हैं, लेकिन कभी कभी महीने में कई बार हरिद्वार की यात्रा करनी पड़ती है.

स्थानीय निवासी एडवोकेट सुशील शर्मा ने कहा कि 'शांतनु कुमार वर्षों से अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं. इस काम के लिए समय, धन और साहस की जरूरत होती है. इसके लिए वो किसी की मदद नहीं लेते. अकेले ही इस काम को अंजाम देते हैं. दूसरे लोग इस काम में उनका सहयोग करें तो उन्हें भी काफी मदद मिलेगी.'

5018 मृतकों का करेंगे अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

कोविड में भी नहीं रोकी सेवा

कोविड महामारी के दौरान जब लोग संक्रमण के डर से अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी कतराते थे, उस दौर में भी शांतनु ने अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार का काम जारी रखा. कोविड से मौत के बाद जिन शवों के अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आया, उनके अंतिम संस्कार में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दीं. तकरीबन 20 लाशों का अंतिम संस्कार किया. इतनी बड़ी महामारी भी शांतनु को डिगा नहीं सकी. शांतनु ने बताया कि इस बार नेपाल में हुई त्रासदी में करीब 1500 लोगों की मौत की सूचना के बाद हरिद्वार में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करवाया. ये कार्य मृतकों की आत्मा की शांति की भावना से किया गया.

लावारिश लाशों का करते हैं अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

इसके साथ ही यदि कोई गरीब परिवार अपने परिजन की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचता है, लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण अस्थि विसर्जन करवाने में असमर्थ है, तो पनी ओर से मदद करने का प्रयास करते हैं. जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से संपर्क कर खर्च माफ करवाने की व्यवस्था भी करवाते हैं. यदि कोई गरीब परिवार अपने परिजन की अस्थियां हरिद्वार ले जाकर विसर्जित करने में असमर्थ है तो मुझसे संपर्क कर सकता है. इस बार पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी उनका नाम आगे भेजा गया. उनके अनुसार, चार लोगों ने उनका नाम आगे बढ़ाया है. इसके लिए उन्होंने सभी का आभार जताया और कहा कि वर्षों की सेवा को सम्मान के योग्य समझना उनके लिए बड़ी बात है.

वहीं हमीरपुर निवासी विशाल राणा ने कहा कि 'जिन लोगों का कोई अपना नहीं होता, उनके अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन की व्यवस्था कर शांतनु उन्हें सम्मानजनक विदाई देने का काम कर रहे हैं. उनका नाम पद्मश्री पुरस्कारों के लिए भेजा गया था. वो इस सम्मान के काबिल हैं. समाज सेवा के लिए उन्होंने अपना परिवार भी नहीं बसाया.'

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