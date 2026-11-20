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हमीरपुर में जघन्य वारदात; जंगल में मिला महिला की सिर कटी लाश, पुलिस के लिए शिनाख्त बनी चुनौती

हमीरपुर में महिला का सिर कटा शव मिला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

हमीरपुर : मझगवां थाना क्षेत्र के गिरवर गांव के जंगल में गुरुवार रात महिला का सिर कटा शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल हुई है. महिला की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है. पुलिस की प्राथमिक जांच में वारदात के बाद आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए ऐसा कृत्य किया है. महिला के सिर की तलाश आसपास की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है. मृतका की पहचान के लिए पुलिस आसपास के थानों से भी संपर्क कर रही है.

क्षेत्राधिकारी राठ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि 20 नवंबर को गिरवर गांव के जंगल में अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर मझगवां और राठ थाना पुलिस, एसओजी तथा फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंच थी. घटनास्थल पर महिला के धड़ के अलावा कोई खास निशानी नहीं मिली, जिससे महिला की शिनाख्त की जा सके. महिला के सिर की तलाश में आसपास काफी तलाश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. मामले में गिरवर गांव के चौकीदार सुरेंद्र कुमार अनुरागी की सूचना के आधार पर मझगवां थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.