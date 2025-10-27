ETV Bharat / state

WATCH: प्रसव पीड़ा से तड़पती बहू को नहीं मिली एंबुलेंस, ससुर ने बैलगाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

हमीरपुर मौदहा ब्लॉक के गऊघाट छानी ग्राम का मामला, रास्ते में कीचड़ भरा होने से नहीं आ सकी एंबुलेंस.

बैलगाड़ी पर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही युवती.
बैलगाड़ी पर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही युवती. (Photo Credit: Parivar)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 1:10 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 1:17 PM IST

हमीरपुर : मौदहा ब्लॉक के गऊघाट छानी ग्राम पंचायत पंचायत के परसदवा का डेरा में सड़क, जनन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित तमाम प्रशासनिक दावे रविवार को नकारा साबित हुए. प्रसव पीड़ा से तड़पती 23 वर्षीय युवती के लिए न एंबुलेंस मिल सकी और न कोई अन्य कोई सरकारी मदद. युवती के वृद्ध ससुर ने किसी तरह बैलगाड़ी में लादकर उसे अस्पताल पहुंचाया. जहां उसकी जान बचाई जा सकी.

मौदहा ब्लॉक के गऊघाट छानी ग्राम पंचायत पंचायत के परसदवा का डेरा गांव निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया रविवार सुबह कृष्ण कुमार केवट की बहू रेशमा को प्रसव पीड़ा हुई थी. प्रसव पीड़ा बढ़ने पर एंबलेंस को कॉल किया गया, लेकिन चालक ने रास्ता खराब बताकर आने में असमर्थता जताई. कोई जतन ने देख कृष्ण कुमार ने पुरानी बैलगाड़ी में लाद अस्पताल ले जाने के लिए निकले. बैलगाड़ी किसी तरह कीचड़, झाड़ियों और कंटीले रास्तों से होते हुए भटुरी पहुंची. जहां से एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा सका. इलाज के बाद रेशमा की हालत ठीक है.

राजेंद्र कुमार के अनुसार परसदवा डेरा की तीन किलोमीटर सड़क आजादी के बाद से अब तक पक्की नहीं बन पाई है. बरसात के दिनों में यह रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है. कई बार पंचायत और ब्लॉक अधिकारियों को पत्र लिखा गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ. ऐसे में खराब रास्ते की वजह पहले भी कई ग्रामीण समय पर इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ चुके हैं. 12 मार्च 2024 को ग्राम पंचायत के युवा समाजसेवी अरुण (राजेंद्र कुमार निषाद) ने सड़क निर्माण के बाबत छह दिनों तक बेमियादी धरना दिया था. इसके बावजूद हालात जस के तस हैं.





प्रभारी बीडीओ मौदहा राघवेंद्र सिंह ने बताया कि नहर से परसदवा डेरा तक मनरेगा योजना के तहत सीसी रोड का कार्य शुरू किया गया था. बजट की कमी के कारण कार्या अधूरा रह गया है. तहसीलदार मौदहा शेखर मिश्रा ने कहा कि सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के माध्यम से कराया जा सकता था. इस मामले में लापरवाही पंचायत स्तर पर दिख रही है. अब तक इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन समस्या गंभीर है. शासन को पत्र भेजकर निर्माण का प्रस्ताव भेजा जाएगा.

हरकत में आया जिला प्रशासन

कांग्रेस के ट्वीट के बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने पत्र जारी कर सड़क निर्माण न होने के बाबत स्पष्टीकरण दिया है. जिला अधिकारी के अनुसार परसदवा का डेरा छानी ग्राम पंचायत का मजरा है. परसदवा का डेरा में सीसी रोड बनी हुई है, किंतु इस मजरे के लोगों ने अपने खेतों में मकान बनवा लिए हैं. जहां से भुलाई करीब 4 किलोमीटर है. जिसमें क्षेत्र पंचायत से कच्चे चकरोड का निर्माण कार्य कराया गया है. परसदवा के डेरा से भुलसी जाने वाला मार्ग कच्चा है. परसदवा के डेरा से छानी करीब एक किलोमीटर कच्चा मार्ग है. जिसमें क्षेत्र पंचायत निधि से 200 मीटर सीसी रोड का निर्माण कराया गया है. शेष मार्ग धनराशि मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा.

