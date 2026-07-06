ETV Bharat / state

हमीरपुर में ट्रक से रुपये चोरी करने का आरोपी दारोगा निलंबित, नकदी निकालने का वीडियो वायरल

हमीरपुर : ट्रक चालक के 20 हजार रुपये चोरी करने के आरोप में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने आरोपी दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं, पीड़ित चालक की तहरीर पर संबंधित थाने में दारोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

बताया गया कि हमीरपुर जिले में न्यायालय सुरक्षा में तैनात दारोगा ट्रक में बैठकर हमीरपुर आया था. ट्रक चालक महेश के मुताबिक वह घाटमपुर से गिट्टी बेचकर हमीरपुर लौट रहा था. रास्ते में वर्दी पहने दारोगा गिरीश मिश्रा ने लिफ्ट मांगी. जिस पर उसने ट्रक में बैठा लिया. आरोप है कि सजेती टोल प्लाजा पार करने के बाद दारोगा ने ट्रक के केबिन में रखे 20 हजार रुपये निकाल लिए. विरोध करने पर वह ट्रक से उतरकर एक ओमनी वैन में बैठकर भागने लगे.



ट्रक चालक का कहना है कि उसने वैन का पीछा किया और यमुना पुल के पास दारोगा को पकड़ लिया. मौके पर मौजूद लोगों के सामने दारोगा की तलाशी ली गई. जिसमें 20 हजार रुपये बरामद हुए. इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. वही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग दारोगा की वर्दी से रुपये निकालते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम दारोगा समेत दोनों पक्षों को सदर कोतवाली ले गई.