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हमीरपुर तालाब हादसा; मरते दम तक निभाई दोस्ती, अंतिम सफर भी तय किया साथ, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

भोला उर्फ सुमित दादी यशोदा के साथ रहता था. उसके माता-पिता कानपुर के पास ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं. पिता सीताराम कुशवाहा ने बताया कि भोला पढ़ाई में अच्छा था. घर की कमजोर आर्थिक स्थिति में वह दादी के साथ गांव की सोमवार बाजार में खेत की सब्जी बेचने में भी मदद करता था.

तीनों मासूम गांव के विजय देव विद्यालय में कक्षा छह के छात्र थे. स्कूल जाना हो, खेलना हो या गांव में घूमना, तीनों अक्सर साथ रहते थे. ग्रामीणों का कहना है कि तीनों की दोस्ती गांव में सभी जानते थे. जिस तरह वे जिंदगी में साथ रहे, उसी तरह अंतिम सफर भी साथ तय किया. तालाब में डूबने से तीनों की मौत के बाद पोस्टमार्टम भी साथ हुआ और देर शाम तीनों शव एक ही वाहन से गांव लाए गए. रात करीब 8:30 बजे जब तीनों शव खंडेह गांव पहुंचे तो पूरे गांव में मातम पसर गया. शवों को साथ देख परिजन बिलख पड़े. गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया और हर आंख नम हो गई.

हमीरपुर : मौदहा कोतवाली क्षेत्र के खण्डेह गांव के तीन मासूम दोस्तों की कहानी पूरे गांव की आंखें नम कर रही है. प्रबल, आदित्य और भोला उर्फ सुमित सिर्फ साथ पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, बल्कि ऐसे दोस्त थे जो स्कूल से लेकर खेल तक अक्सर साथ ही दिखाई देते थे. सोमवार को भी तीनों साथ निकले थे, लेकिन यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया. मंगलवार को गांव में तीनों बच्चों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेकर बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश हैं. साथ ही परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है.



आदित्य, भोला की मौसी का बेटा था. दोनों के घर आमने-सामने थे. दोनों साथ पढ़ते और साथ खेलते थे. सोमवार को आदित्य अपनी मां पूजा से भोला के साथ मंदिर में खेलने जाने की बात कहकर निकला था. मां ने उसे जल्दी लौटने और तालाब में न नहाने की हिदायत दी थी. कुछ घंटे बाद उसी तालाब से उसके डूबने की खबर आई. हादसे के बाद मौदहा सीएचसी में आदित्य की मां पूजा बेसुध हो गईं.



प्रबल के पिता घनश्याम यादव खेती किसानी करते हैं. परिवार के पास करीब दो बीघा जमीन है. प्रबल के बड़े भाई निशांत ने बताया कि प्रबल पढ़ाई में अच्छा था और बड़ा होकर दारोगा बनने की बात कहता था. घटना से पूरा परिवार में सदमे में है. पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे निशांत और चाचा शुभम के गले रुंधे थे.







बता दें, मौदहा कोतवाली क्षेत्र के खंडेह गांव में सोमवार को रामजानकी मंदिर के पास स्थित कलार तालाब में सात बच्चे नहाने गए थे. इनमें पांच बच्चे पानी में उतरे थे, जबकि दो बच्चे तालाब के किनारे बैठे थे. नहाते समय प्रबल, आदित्य और भोला तालाब में बने गहरे गड्ढे में चले गए और डूबने लगे. तालाब किनारे बैठे बच्चों ने शोर मचाया और गांव में सूचना दी. सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला.



बाइक से सीएचसी ले गए ग्रामीण : ग्रामीण तीनों बच्चों को आनन-फानन बाइक से मौदहा सीएचसी लेकर निकले. रास्ते में मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार की गाड़ी मिली. इसके बाद बच्चों को पुलिस वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया. सीएचसी में चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

एसडीएम ने कही आर्थिक सहायता की बात : एसडीएम करणवीर सिंह ने बताया कि तीनों बच्चों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी. इसके लिए आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि तालाब और आसपास की स्थिति की जानकारी भी ली जा रही है.



ग्राम पंचायत का है कलार तालाब : ग्रामीणों के अनुसार रामजानकी मंदिर के पास स्थित कलार तालाब ग्राम पंचायत का है. तालाब में गहरे गड्ढे हैं. ग्रामीणों ने तालाब के पास चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा इंतजाम न होने पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर सुरक्षा इंतजाम होते तो शायद यह दुखद हादसा टल सकता था.

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