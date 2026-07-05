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कठघरे में हमीरपुर पुलिस! निर्दोष युवक को वारंटी बताकर थाने में पिटाई, एसपी ने बैठाई उच्चस्तरीय जांच

सदर कोतवाली पुलिस के खुद के वेरीफिकेशन में गलत मिली वारंटी की हिस्ट्री.

केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से गुहार लगाते शिवराज सिंह के परिजन.
केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से गुहार लगाते शिवराज सिंह के परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 7:49 AM IST

3 Min Read
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हमीरपुर : सदर कोतवाली पुलिस पर निर्दोष शख्स को वारंटी बातकर थाने लाने और उसके साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़ित के परिजनों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से शिकायत कर मामले के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

बताया गया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर निवासी शिवराज सिंह को वारंटी बताकर पुलिस घर से जबरन थाने ले गई और बेरहमी से पिटाई कर दी. हालत बिगड़ने पर पुलिस ही उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची और इलाज कराया. पुलिस का कहना है कि युवक ने थाने में तोड़फोड़ की थी और उसे काबू करने के दौरान चोटें आई थीं. मामले में पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

शिवराज सिंह की बहन रूबी का कहना है कि उसके भाई के नाम पर कोई केस नहीं हैं. पुलिस किसी दूसरे युवक को पकड़ने गई थी, लेकिन नाम के चक्कर में शिवराज को पकड़ लिया. सदर कोतवाली में तैनात एसआई सुरेंद्र पाल सिंह और उनकी टीम वर्ष 2018 के किसी मामले का हवाला देकर शिवराज को अपने साथ ले गए. हमने वारंट दिखाने की मांग की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कोई कागजात नहीं दिखाया और ठीक से बात भी नहीं की. कुछ देर बाद सूचना मिली कि थाने में शिवराज घायल हो गया है. रूबी का कहना है कि जब वह थाने पहुंची तो शिवराज के कपड़ों पर खून लगा था और उसकी हालत गंभीर थी. शिवराजत की मां ने भी पुलिस पर बर्बरता से मारपीट का आरोप लगाया है.


शिवराज सिंह का आरोप है कि थाने लाने के बाद एसएचओ, एक एसआई और एक कांस्टेबल ने उसके साथ बर्बरता से मारपीट की. घायल और बेसुध होने की दशा में अस्पताल लेकर गए. जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घायल युवक को पुलिस ही अस्पताल लाई थी. युवक के हाथ, चेहरे और छाती पर चोटें हैं. प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.


थाना प्रभारी राम आसरे सरोज ने बताया कि वारंट में केवल शिवराज का नाम दर्ज था. मोहल्ले के लोगों द्वारा पहचान बताए जाने पर एसआई सुरेंद्र पाल सिंह युवक को थाने लेकर आए थे. अभिलेखों के मिलान में पता चला कि वारंटी के पिता का नाम अलग है. इसके बाद युवक ने थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी. कांच टूटने से उसे चोटें आईं और उसे नियंत्रित करने के दौरान आवश्यक बल प्रयोग करना पड़ा. मारपीट के आरोप निराधार हैं.




वहीं हमीरपुर दौरे पर पहुंचीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से शिवराज सिंह की बहन रूबी ने घटना के बाबत शिकायत की है. शिवराज सिंह के परिजनों ने घटना में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जा रही है. थाने के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होगी. यदि जांच में युवक के साथ अभद्रता या मारपीट की पुष्टि होती है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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