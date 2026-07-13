सगाई तो हुई पर घोड़ी नहीं चढ़ सका दूल्हा, शादी से एक दिन पहले मिला बड़ा धोखा
हमीरपुर में शादी का झांसा देकर दूल्हे पक्ष के साथ लाखों की ठगी की गई. मामले में पीड़ित युवक की मां ने दर्ज कराई शिकायत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 8:27 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के अवाहदेवी क्षेत्र में शादी का रिश्ता तय कर एक परिवार से करीब 18 लाख रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने के आभूषण ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि रिंग सेरेमनी के बाद व्यापार में निवेश और अन्य जरूरतों का हवाला देकर दुल्हन पक्ष ने अलग-अलग किस्तों में रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए और शादी से ठीक पहले फरार हो गए. मामले का खुलासा तब हुआ, जब परिवार को पता चला कि जिस मैरिज पैलेस में शादी होनी थी, वहां उनके नाम से कोई बुकिंग ही नहीं थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस चौकी अवाहदेवी में दर्ज शिकायत के अनुसार दूल्हे की मां ने बताया कि उनके बेटे का रिश्ता एक युवती से तय हुआ था. युवती के भाई ने अपना पता कांगड़ा बस स्टैंड के पास बताया था. दोनों परिवारों की सहमति के बाद 20 जून को चंडीगढ़ में रिंग सेरेमनी आयोजित की गई. इस दौरान वर पक्ष ने होने वाली दुल्हन को सोने के आभूषण और अन्य महंगे उपहार भी भेंट किए. इसके बाद दोनों परिवारों ने 12 जुलाई को विवाह की तिथि तय कर दी.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि रिंग सेरेमनी के बाद दुल्हन पक्ष ने व्यापार में निवेश और अन्य जरूरी कार्यों का हवाला देकर अलग-अलग समय पर गूगल पे के माध्यम से करीब 18 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए. परिवार को विश्वास दिलाया कि यह राशि जल्द वापस कर दी जाएगी और शादी की तैयारियां भी लगातार चलती रहीं. 7 जुलाई को युवती के भाई का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि कनाडा में उनके मामा का निधन हो गया है और उन्हें तुरंत वहां जाना पड़ रहा है. इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया. शुरुआत में परिवार ने इसे सामान्य परिस्थिति समझा, लेकिन जब लगातार संपर्क नहीं हो पाया तो उन्हें शक होने लगा.
दूल्हे की मां ने बताया कि 11 जुलाई को जब परिवार ने संबंधित मैरिज पैलेस में जाकर शादी की तैयारियों के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि 12 जुलाई के नाम से वहां कोई बुकिंग ही नहीं करवाई गई थी. इसके बाद परिवार को एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ी ठगी हुई है. जांच करने पर सामने आया कि आरोपी परिवार पहले ही फरार हो चुका था. इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस चौकी अवाहदेवी में शिकायत दर्ज करवाई.
हमीरपुर एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया, "शादी का झांसा देकर ठगी करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. पीड़ित दूल्हे की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत के अनुसार उनके बेटे का रिश्ता एक युवती से तय हुआ था, लेकिन शादी की तय तारीख पर न तो युवती पहुंची और न ही उसके परिजन. परिवार का आरोप है कि शादी से पहले काफी खर्च कराया गया और दुल्हन को सोने के गहने भी खरीदकर दिए गए".
एसपी हमीरपुर ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एसपी ने लोगों से भी अपील की कि शादी तय करते समय सामने वाले परिवार की पूरी तरह से जांच-पड़ताल करें, जल्दबाजी में बड़ी रकम का लेन-देन न करें और किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन-देन से पहले सभी तथ्यों का सत्यापन अवश्य करें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके.
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