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दबंगों ने दूल्हे समेत 5 को पीटकर किया लहूलुहान; बारात रोककर कार में की तोड़फोड़, 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

हमीरपुर के राठ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने दूल्हे की कार रोककर मारपीट की. हमले में दूल्हे समेत 5 लोग घायल हुए हैं.

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हमीरपुर के राठ में भारी पुलिस बल तैनात. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:53 PM IST

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Updated : May 7, 2026 at 11:10 PM IST

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हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक शादी समारोह की खुशियां उस समय तनाव में बदल गईं, जब दबंगों ने दूल्हे की कार रोककर हमला कर दिया. मामला राठ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मझगवां के झिन्नावीरा गांव से बांदा जा रही बारात को बसेला गांव के पास रोक लिया गया.

आरोप है कि 12 हमलावरों ने दूल्हे मुन्नीलाल को कार से बाहर खींचकर बेरहमी से पीटा और परिजनों के साथ भी मारपीट की. इस हिंसक झड़प में दूल्हे समेत कुल पांच लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया.

पुरानी रंजिश में दूल्हे के सीने पर सटाया तमंचा; हमीरपुर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं. (Video Credit: ETV Bharat)

तमंचा सटाकर की गई लाठी-डंडों से पिटाई: पीड़ित पक्ष के मुताबिक, हमलावरों ने सड़क के बीचों-बीच बाइक खड़ी कर दूल्हे की कार को रुकने पर मजबूर किया. इसके बाद दूल्हे के सीने पर तमंचा सटाकर उसे लाठी-डंडों से पीटा गया और बचाने आए परिजनों पर भी हमला किया गया. घायलों में दूल्हे के भाई जगदेव, उनकी बेटी अमृता, बेटा गगन और एक अन्य रिश्तेदार रूपाली शामिल हैं. हमलावरों ने न केवल लोगों को चोट पहुंचाई, बल्कि दूल्हे की कार में भी जमकर तोड़फोड़ की.

पुरानी प्रेम प्रसंग की रंजिश बनी वजह: घटना के पीछे दो साल पुराना एक विवाद बताया जा रहा है, जो दूल्हे की चचेरी बहन के प्रेम प्रसंग से जुड़ा था. पीड़ित जगदेव ने बताया कि उनके भाई मुन्नीलाल ने पूर्व में एक युवक की पिटाई की थी, जिसकी रंजिश हमलावर पाले हुए थे. होली के समय भी मुन्नीलाल पर हमला हुआ था, लेकिन तब पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी. इसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने बारात ले जाते समय घात लगाकर हमला किया.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर: सूचना मिलते ही राठ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. कोतवाली प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि सभी घायलों का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा किया जा रहा है. इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

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Last Updated : May 7, 2026 at 11:10 PM IST

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