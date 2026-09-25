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ग्रेटर नोएडा बस हादसा; 19 चालान और 1.79 लाख जुर्माना फिर भी सवारियां ढो रही थी बस

यमुना-एक्सप्रेसवे पर बीते 24 सितंबर को दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में आग लगने की घटना हुई थी.

ग्रेटर नोएडा बस हादसा;
ग्रेटर नोएडा बस हादसा. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 11:13 AM IST

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हमीरपुर : ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत के बाद हादसे वाली बस के रिकॉर्ड और यात्रियों के अनुभव से कई नए तथ्य सामने आए हैं. बस के खिलाफ करीब 1.75 लाख रुपये के 19 चालान दर्ज थे. इनमें यातायात और परिवहन नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले शामिल हैं. इसके बावजूद बस दिल्ली से महोबा के बीच संचालित हो रही थी.

हादसे वाली बस (BR32PA8647) के खिलाफ 19 चालान दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. इन पर करीब 1.75 लाख रुपये का जुर्माना बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक चालानों में ओवरस्पीड के अलावा परमिट, रेट्रोफिटिंग और फ्यूल से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं. जनवरी 2026 में कम उम्र के चालक से बस चलवाने पर भी कार्रवाई हुई थी. हादसे की प्रारंभिक जांच में एसी सिस्टम में स्पार्क या ब्लास्ट के बाद इंजन के लुब्रिकेंट ऑयल में आग लगने की आशंका जताई गई है.

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शीशपाल ने कांच तोड़कर बचाई जान : गोहन थाना क्षेत्र के चाकी गांव निवासी शीशपाल सिंह हादसे के समय बस में सबसे पीछे बैठे थे. वs नोएडा में डिलीवरी ब्वॉय का काम करते हैं. नानी के निधन की सूचना मिलने पर वह घर लौट रहे थे.

शीशपाल ने बताया कि अचानक बस में धुआं भरने गया था. चालक ने यात्रियों से जल्दी बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन पीछे बैठे होने के कारण वह दरवाजे तक नहीं पहुंच सके. धुएं और आग के बीच रास्ता नहीं मिलने पर बस का कांच तोड़ा और उसी रास्ते से बाहर निकलकर जान बचाई. इस दौरान उनके पैर में मोच भी आ गई.

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बस के दस्तावेज भी जांच होगी : हादसे के बाद बस के पंजीकरण, फिटनेस और अन्य दस्तावेजों की भी जांच शुरू हुई है. बस बिहार के मधुबनी जिले में पंजीकृत थी. उसका फिटनेस प्रमाणपत्र राजस्थान और प्रदूषण प्रमाणपत्र हरियाणा से जारी होने की जानकारी सामने आई है. बस दिल्ली से महोबा के बीच संचालित हो रही थी.

हादसे में जीवित बचे राठ निवासी सुनील कुमार सोनी की ओर से दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आग लगने से पहले यात्रियों ने चालक और परिचालक को जलने की गंध के बारे में बताया था. आरोप है कि इसके बावजूद बस तत्काल नहीं रोकी गई. पुलिस ने चालक और परिचालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की है. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है.

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