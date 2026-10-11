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हिमाचल में बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न, भव्य रथ में बिठाकर नातिन को नाना के घर लाए परिजन, बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत

बैंड-बाजे के साथ हुआ नातिन का भव्य आगमन ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाने और उन्हें बेटों के समान सम्मान देने की एक खूबसूरत मिसाल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में देखने को मिली. यहां एक परिवार ने अपनी नन्ही नातिन के नाना के घर पहली बार आगमन को यादगार बनाने के लिए खास आयोजन किया. नन्ही परी श्रजीनिका को सजे-धजे भव्य रथ में बिठाकर बैंड-बाजे के साथ घर लाया गया. इस दौरान परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने उत्साह के साथ उसका स्वागत किया. पूरे आयोजन में खुशियों का माहौल रहा और परिवार ने बेटी के आगमन को उत्सव के रूप में मनाकर समाज को सकारात्मक संदेश दिया.

हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 10 बाईपास में सेवानिवृत्त कानूनगो शेर सिंह के परिवार ने अपनी नातिन श्रजीनिका के स्वागत के लिए यह खास आयोजन किया. नन्ही बच्ची के घर पहुंचने से पहले ही नाना शेर सिंह, नानी अनीता और अन्य रिश्तेदार घर से कुछ दूरी पर एकत्रित हो गए. इसके बाद बैंड-बाजे की धुन के बीच सजे-धजे रथ में नन्ही श्रजीनिका को घर लाया गया. घर पहुंचने पर परिजनों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया.