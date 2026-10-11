हिमाचल में बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न, भव्य रथ में बिठाकर नातिन को नाना के घर लाए परिजन, बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत
नाना शेर सिंह ने बताया कि करीब तीन साल पहले उनकी बड़ी बेटी के घर भी बेटी का जन्म हुआ था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:32 PM IST
हमीरपुर: बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाने और उन्हें बेटों के समान सम्मान देने की एक खूबसूरत मिसाल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में देखने को मिली. यहां एक परिवार ने अपनी नन्ही नातिन के नाना के घर पहली बार आगमन को यादगार बनाने के लिए खास आयोजन किया. नन्ही परी श्रजीनिका को सजे-धजे भव्य रथ में बिठाकर बैंड-बाजे के साथ घर लाया गया. इस दौरान परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने उत्साह के साथ उसका स्वागत किया. पूरे आयोजन में खुशियों का माहौल रहा और परिवार ने बेटी के आगमन को उत्सव के रूप में मनाकर समाज को सकारात्मक संदेश दिया.
हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 10 बाईपास में सेवानिवृत्त कानूनगो शेर सिंह के परिवार ने अपनी नातिन श्रजीनिका के स्वागत के लिए यह खास आयोजन किया. नन्ही बच्ची के घर पहुंचने से पहले ही नाना शेर सिंह, नानी अनीता और अन्य रिश्तेदार घर से कुछ दूरी पर एकत्रित हो गए. इसके बाद बैंड-बाजे की धुन के बीच सजे-धजे रथ में नन्ही श्रजीनिका को घर लाया गया. घर पहुंचने पर परिजनों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया.
तीन साल पहले भी इसी तरह मनाया था जश्न
नाना शेर सिंह ने बताया कि करीब तीन साल पहले उनकी बड़ी बेटी के घर भी बेटी का जन्म हुआ था. उस समय भी नातिन को इसी तरह भव्य रथ में बिठाकर पहली बार नाना के घर लाया गया था. परिवार ने तब भी बेटी के आगमन की खुशी में जश्न मनाया था. अब एक बार फिर नातिन के स्वागत में उसी परंपरा को दोहराया गया और पूरे परिवार ने मिलकर इस पल को यादगार बनाया.
'बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं'
शेर सिंह ने कहा कि बेटियों के घर में आने से खुशियां बढ़ जाती हैं. आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं और अपनी प्रतिभा से हर क्षेत्र में पहचान बना रही हैं. उन्होंने कहा कि बेटी के जन्म को भी उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए. इससे समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें बेटों के समान सम्मान, प्यार और अवसर मिल सकेंगे.
हमीरपुर के बाईपास क्षेत्र में आयोजित यह स्वागत समारोह केवल एक परिवार की खुशी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समाज को भी सकारात्मक संदेश दिया. परिवार की इस पहल ने दिखाया कि बेटियां खुशियों और गर्व का प्रतीक हैं. उनके जन्म और घर में आगमन को उत्सव के रूप में मनाने से बेटियों के प्रति सम्मान और समानता की भावना को मजबूती मिल सकती है.
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