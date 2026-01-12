सरकारी अधिकारी को सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर धमकाया, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज
हमीरपुर में सरकारी अधिकारी को सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर धमकाने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज.
Published : January 12, 2026 at 7:56 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारी को हथियार दिखाकर डराने का मामला सामने आया है. दरअसल, ये मामला हमीरपुर जिला का है. जहां एक व्यक्ति ने सरकारी अधिकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैपन दिखाकर डराने और धमकाने का प्रयास किया. इस संबंध में पीड़ित अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने कहा, 'सोशल मीडिया का उपयोग यदि किसी व्यक्ति को डराने, धमकाने या प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो यह कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है'.
जानकारी के अनुसार, मामला सीधे पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के कार्यालय पहुंचा, जिसके बाद इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे भोरंज थाना को जांच के लिए सौंपा गया. भोरंज पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सोशल मीडिया पर दिखाई गई वस्तु वास्तविक हथियार थी या फिर कोई खिलौना अथवा नकली वैपन.
बता दें कि बीते दिसंबर माह में आरोपी व्यक्ति ने फेसबुक पर संबंधित सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरी भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्ट और टिप्पणियां की थीं. इन पोस्टों में कथित रूप से हथियार जैसी वस्तु का प्रदर्शन कर अधिकारी को डराने का प्रयास किया गया, जिससे अधिकारी मानसिक रूप से परेशान हो गए. इस प्रकार की गतिविधियों से तंग आकर अधिकारी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज करवाई.
रिकॉर्ड के अनुसार, यह शिकायत 19 दिसंबर को एसपी ऑफिस हमीरपुर पहुंची थी. प्राथमिक जांच के बाद मामले को भोरंज थाना को स्थानांतरित किया गया, जहां 2 जनवरी को आरोपी के खिलाफ औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस अब सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपी की मंशा क्या थी और उसने कानून का किस हद तक उल्लंघन किया.
एसपी ने आम जनता से भी अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी प्रकार की अवैध या आपत्तिजनक गतिविधि से बचें. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आने वाले समय में आरोपी से पूछताछ के बाद और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
