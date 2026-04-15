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हिमाचल की युवती ने दक्षिण अफ्रीका के युवक से की शादी, जानें कैसे चंडीगढ़ से अमेरिका तक दोनों का प्यार चढ़ा परवान

हमीरपुर : कहते हैं प्यार को किसी देश की सरहद, धर्म, रंग, संस्कृति अपने बंधन में नहीं बांध सकते. प्यार को बंधन में बांधने वाली कोई जंजीर अभी तक नहीं बनी. इसकी एक मिसाल हमीरपुर जिले में स्थित सुजानपुर में देखने को मिली. यहां कक्ड़ गांव की बेटी रुकमणी ने दक्षिण अफ्रीका मूल के जेफ्ते नडाला के साथ हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लिए.

परिवार के सदस्यों ने बताया कि रुकमणी और जेफ्ते के प्यार की कहानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी, यहां दोनों की मुलाकात MBA की पढ़ाई के दौरान हुई थी. शुरू में हुई छोटी छोटी मुलाकातें प्यार में बदल गई. अलग-अलग देशों और संस्कृतियों (जेफ्ते ईसाई धर्म से हैं और रुकमणी हिंदू) से होने के बावजूद दोनों ने शादी का फैसला लिया. परिवारों की सहमति मिलने के बाद, दोनों ने पारंपरिक भारतीय तरीके रुकमणी के घर पर दोनों परिवारों के लोग शादी में शरीक हुए और हिंदू मान्यताएं के अनुसार सात फेरे लिए. जेफते का परिवार और दोस्त खास तौर पर शादी में शरीक होने के लिए साउथ अफ्रीका से सुजानपुर पहुंचे थे. जेफते के परिवार के लोग और दोस्त भारतीय परिधानों में नजर आए.

विदेशी दूल्हे ने निभाईं हिंदू रस्में

शादी समारोह पूरी तरह से पारंपरिक था. जेफ्ते नडाला ने न केवल हिंदू रीति-रिवाजों को अपनाया, बल्कि पूरे उत्साह के साथ विवाह की रस्में निभाईं. गांव के लोग और रिश्तेदार इस अनोखे मिलन के साक्षी बने. पूरे हिमाचल में इस शादी की चर्चा हो रही है. दुल्हन का परिवार भी शादी से खुश नजर आया. सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं.