पांडव काल से जुड़ी आस्था: महाशिवरात्रि पर गसोता महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

गसोता महादेव शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: देशभर में आज महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित ऐतिहासिक गसोता महादेव शिव मंदिर में भी तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा. गसोता महादेव मंदिर में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग हजारों साल पुराना माना जाता है. यह शिवलिंग लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है. महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने लाइन में लगकर जलाभिषेक किया. झंडा रस्म अदा की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया. गसोता महादेव शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम (ETV BHARAT) पांडव काल से जुड़ा है मंदिर का इतिहास पुराणों के अनुसार इस पवित्र स्थल का संबंध पांडव काल से जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां कुछ समय बिताया था. मंदिर कमेटी सदस्य राकेश ने बताया कि मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता पांडव काल से चली आ रही है. यही कारण है कि आज भी देशभर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं.