पांडव काल से जुड़ी आस्था: महाशिवरात्रि पर गसोता महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
पुराणों के अनुसार इस पवित्र स्थल का संबंध पांडव काल से जुड़ा हुआ है. अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां कुछ समय बिताया था.
Published : February 15, 2026 at 4:27 PM IST
हमीरपुर: देशभर में आज महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित ऐतिहासिक गसोता महादेव शिव मंदिर में भी तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा.
गसोता महादेव मंदिर में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग हजारों साल पुराना माना जाता है. यह शिवलिंग लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है. महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने लाइन में लगकर जलाभिषेक किया. झंडा रस्म अदा की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया.
पांडव काल से जुड़ा है मंदिर का इतिहास
पुराणों के अनुसार इस पवित्र स्थल का संबंध पांडव काल से जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां कुछ समय बिताया था. मंदिर कमेटी सदस्य राकेश ने बताया कि मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता पांडव काल से चली आ रही है. यही कारण है कि आज भी देशभर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं.
भक्तों की अटूट श्रद्धा
मंदिर में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहां अवश्य आते हैं. एक महिला भक्त ने कहा कि यहां पूजा करने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव सभी इच्छाएं पूरी करते हैं. मंदिर के पुजारी महंत राघवानंद गिरी ने बताया कि गसोता महादेव प्राचीन आस्था का केंद्र है और यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता.
चमत्कारी कथा से जुड़ी मान्यता
स्थानीय मान्यता के अनुसार एक किसान खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी वस्तु से टकराया और वहां से जलधारा फूट पड़ी. दूसरी बार दूध और तीसरी बार खून निकलने की कथा प्रचलित है. इसके बाद किसान की आंखों की रोशनी चली गई. सपने में भगवान शिव के आदेश के अनुसार वहां खुदाई की गई और स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ. ग्रामीणों की मदद से उसे स्थापित किया गया और किसान को अभयदान मिला. महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर गसोता महादेव मंदिर में उमड़ी आस्था ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हिमाचल की देवभूमि में धार्मिक परंपराएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी सदियों पहले थीं.
