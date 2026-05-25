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शादी की चल रही थी तैयारी, विदेश से कफन में लिपटा पहुंचा साहिल का शव, मातम में बदली खुशियां

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की लंबरी पंचायत के तहत आने वाले अस्थोथा गांव में रविवार को उस समय मातम छा गया. जब गांव के 26 वर्षीय युवक साहिल का शव 20 दिन बाद उसके पैतृक घर पहुंचा. बेटे का शव देखते ही माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो उठा. गांव में हर आंख नम दिखाई दी और लोगों ने भारी मन से साहिल को अंतिम विदाई दी.

साहित के पिता देशराज ने बताया, 'चार मई को थाइलैंड में एक समुद्री जहाज में गैस रिसाव के कारण साहिल की मौत हो गई थी. हादसे के बाद से परिवार बेटे के शव के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहा था. रविवार देर रात करीब 12 बजे साहिल का शव अस्थोथा गांव पहुंचा'.

दरअसल घर में साहिल की शादी की तैयारियां चल रही थीं और परिवार इसी वर्ष उसके विवाह की योजना बना रहा था. इस कारण परिजनों ने साहिल को अंतिम विदाई देने से पहले उसे दूल्हे की तरह सजाया. देशराज के अनुसार, साहिल सितंबर महीने में घर आने वाला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. परिवार के सपने एक पल में टूट गए और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. साहिल अपने परिवार का सहारा था और मर्चेंट नेवी से जुड़ा हुआ था. उसका छोटा भाई भी मलेशिया में मर्चेंट नेवी में सेवाएं दे रहा है. पिता देशराज कारोबारी हैं, जबकि माता कमलेश गृहिणी हैं. बेटे की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.