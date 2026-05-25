शादी की चल रही थी तैयारी, विदेश से कफन में लिपटा पहुंचा साहिल का शव, मातम में बदली खुशियां
साहिल की समुद्री जहाज पर गैस रिसाव से जान चली गई थी. 20 दिनों बाद पैतृक गांव में शव पहुंचने पर हुआ अंतिम संस्कार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 6:07 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की लंबरी पंचायत के तहत आने वाले अस्थोथा गांव में रविवार को उस समय मातम छा गया. जब गांव के 26 वर्षीय युवक साहिल का शव 20 दिन बाद उसके पैतृक घर पहुंचा. बेटे का शव देखते ही माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो उठा. गांव में हर आंख नम दिखाई दी और लोगों ने भारी मन से साहिल को अंतिम विदाई दी.
साहित के पिता देशराज ने बताया, 'चार मई को थाइलैंड में एक समुद्री जहाज में गैस रिसाव के कारण साहिल की मौत हो गई थी. हादसे के बाद से परिवार बेटे के शव के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहा था. रविवार देर रात करीब 12 बजे साहिल का शव अस्थोथा गांव पहुंचा'.
दरअसल घर में साहिल की शादी की तैयारियां चल रही थीं और परिवार इसी वर्ष उसके विवाह की योजना बना रहा था. इस कारण परिजनों ने साहिल को अंतिम विदाई देने से पहले उसे दूल्हे की तरह सजाया. देशराज के अनुसार, साहिल सितंबर महीने में घर आने वाला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. परिवार के सपने एक पल में टूट गए और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. साहिल अपने परिवार का सहारा था और मर्चेंट नेवी से जुड़ा हुआ था. उसका छोटा भाई भी मलेशिया में मर्चेंट नेवी में सेवाएं दे रहा है. पिता देशराज कारोबारी हैं, जबकि माता कमलेश गृहिणी हैं. बेटे की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.
पूरी रात परिजन और ग्रामीण गम में डूबे रहे. सुबह करीब सात बजे जब शव को एंबुलेंस से बाहर निकाला गया तो माता-पिता अपने बेटे को देखकर बिलख उठे. यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. सुबह करीब 10 बजे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार साहिल का अंतिम संस्कार किया गया. चचेरे भाई ने उसे मुखाग्नि दी.अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार मौजूद रहे. हर कोई परिवार को ढांढस बंधाने का प्रयास करता नजर आया, लेकिन बेटे को खोने का दर्द माता-पिता की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था.
वहीं, लंबरी पंचायत के पूर्व उपप्रधान संजीव ने बताया, 'साहिल का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया. यह पूरे क्षेत्र के लिए बेहद दुखद घटना है. उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने की मांग भी की. गांव में शोक की लहर है और लोग लगातार परिवार के घर पहुंचकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं'.
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