बारिश-बर्फबारी के बाद फलदार पौधों की रिकॉर्ड मांग, तय लक्ष्य से ज्यादा हुआ वितरण

हमीरपुर: बारिश और बर्फबारी के बाद बदले मौसम ने हमीरपुर जिले में बागवानी को नई रफ्तार दे दी है. अनुकूल मौसम और जमीन में पर्याप्त नमी के चलते फलदार पौधों की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. इसका असर यह रहा कि बागवानी विभाग द्वारा तय किया गया वितरण लक्ष्य न केवल पूरा हुआ, बल्कि उससे कहीं अधिक पौधे बागवानों तक पहुंचाए जा चुके हैं. बारिश-बर्फबारी के बाद बढ़ी पौधों की मांग हालिया बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद जमीन में नमी बढ़ गई है. इस कारण बागवानों ने बड़े पैमाने पर नए बगीचे लगाने का मन बनाया. नतीजतन, हमीरपुर जिले में फलदार पौधों की रिकॉर्ड मांग दर्ज की गई है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार पौधरोपण के लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना जा रहा है. बारिश-बर्फबारी के बाद फलदार पौधों की रिकॉर्ड मांग (ETV BHARAT) तय लक्ष्य से ज्यादा हुआ वितरण बागवानी विभाग ने वर्ष 2025 के लिए 60 हजार फलदार पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा था, लेकिन बढ़ती मांग के चलते अब तक करीब 75 हजार पौधे वितरित किए जा चुके हैं. यानी लक्ष्य से लगभग 15 हजार अधिक पौधे बागवानों को उपलब्ध करवाए गए हैं. विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. मौसम ने दिया बागवानों को भरोसा