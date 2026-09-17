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डिपो होल्डरों को मिली नई 4G मशीनें, फिंगरप्रिंट, OTP और फेस रीडिंग से होगा राशन वितरण

हमीरपुर: खाद्य आपूर्ति विभाग ने डिपो होल्डरों को पुरानी और बार-बार खराब होने वाली मशीनों की समस्या से राहत दिलाने के लिए नई मशीनें वितरित की हैं. इसी कड़ी में हमीरपुर ब्लॉक के डिपो संचालकों को नई मशीनें प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान कोलकाता से आई नई कंपनी के विशेषज्ञों ने डिपो होल्डरों को मशीनों के संचालन, इस्तेमाल और उचित रखरखाव के बारे में जानकारी दी.

बैठक में डिपो संचालकों ने कंपनी के प्रतिनिधियों के समक्ष पुरानी समस्याएं रखते हुए उनके समाधान के लिए सुझाव भी दिए. बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई नई मशीनों में ड्यूल सिम का प्रावधान किया गया है. इससे डिपो संचालकों को सिग्नल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है.

गौरतलब है कि पहले वितरित की गई मशीनों में केवल एक सिम की सुविधा होने के कारण कई स्थानों पर इंटरनेट की समस्या बनी रहती थी. इसके चलते राशन वितरण प्रक्रिया प्रभावित होती थी और उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था. नई मशीनों के 4G संचालित होने से राशन वितरण व्यवस्था अधिक सुचारु होने की उम्मीद जताई जा रही है.