डिपो होल्डरों को मिली नई 4G मशीनें, फिंगरप्रिंट, OTP और फेस रीडिंग से होगा राशन वितरण
हमीरपुर में डिपो संचालकों को वितरित की गईं नई मशीनें. अब इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 3:55 PM IST
हमीरपुर: खाद्य आपूर्ति विभाग ने डिपो होल्डरों को पुरानी और बार-बार खराब होने वाली मशीनों की समस्या से राहत दिलाने के लिए नई मशीनें वितरित की हैं. इसी कड़ी में हमीरपुर ब्लॉक के डिपो संचालकों को नई मशीनें प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान कोलकाता से आई नई कंपनी के विशेषज्ञों ने डिपो होल्डरों को मशीनों के संचालन, इस्तेमाल और उचित रखरखाव के बारे में जानकारी दी.
बैठक में डिपो संचालकों ने कंपनी के प्रतिनिधियों के समक्ष पुरानी समस्याएं रखते हुए उनके समाधान के लिए सुझाव भी दिए. बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई नई मशीनों में ड्यूल सिम का प्रावधान किया गया है. इससे डिपो संचालकों को सिग्नल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है.
गौरतलब है कि पहले वितरित की गई मशीनों में केवल एक सिम की सुविधा होने के कारण कई स्थानों पर इंटरनेट की समस्या बनी रहती थी. इसके चलते राशन वितरण प्रक्रिया प्रभावित होती थी और उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था. नई मशीनों के 4G संचालित होने से राशन वितरण व्यवस्था अधिक सुचारु होने की उम्मीद जताई जा रही है.
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आंचल भंडारी ने बताया, "हमीरपुर जिला के लिए 320 नई मशीनों का प्रावधान किया गया है. जिला के सभी डिपो होल्डरों को मशीनें वितरित की गई हैं. इस दौरान डिपो संचालकों को मशीनों के रखरखाव और संचालन के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया. उन्होंने बताया कि नई मशीनों के माध्यम से फिंगरप्रिंट, ओटीपी और फेस रीडिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग कर राशन वितरित किया जाएगा. नई मशीनों में 4G कनेक्टिविटी होने से इंटरनेट संबंधी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है".
वहीं, प्रदेश डिपो संचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि बैठक के दौरान डिपो होल्डरों ने नई कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ अपनी समस्याएं साझा की हैं. पुरानी मशीनों में इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण डिपो संचालकों को राशन वितरण के लिए स्वयं इंटरनेट का खर्च उठाना पड़ता था. इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था और कई बार नेटवर्क की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था.
वहीं, अशोक कवि ने नई कंपनी से मांग की कि डिपो होल्डरों को मशीनों के साथ इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए. यदि कंपनी ने इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई तो डिपो होल्डर राशन वितरण को लेकर असमर्थता जता सकते हैं. उन्होंने यह भी मांग की कि मशीनों में तकनीकी खराबी आने पर कंपनी के इंजीनियरों द्वारा निशुल्क मरम्मत की व्यवस्था की जाए तथा जिला स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि खराब मशीनों को जल्द ठीक करवाया जा सके और राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित न हो.
नई मशीनों के वितरण से डिपो संचालकों को पुरानी मशीनों की तकनीकी दिक्कतों से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इंटरनेट सुविधा और तकनीकी सहायता को लेकर डिपो संचालकों की मांगों पर कंपनी की ओर से प्रभावी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता बनी हुई है.
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