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त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, मिठाई-अचार समेत लिए 45 सैंपल, बॉर्डर पर नाके लगाकर होगी चेकिंग

लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो, इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार निरीक्षण कर रहा है.

Hamirpur Food Safety Department Action
त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:50 PM IST

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हमीरपुर: नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिलेभर में खाद्य पदार्थों की दुकानों और प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है. पिछले तीन-चार दिनों में विभाग की टीमों ने भोटा, कांगू, टौणी देवी, समीरपुर और अवाहदेवी सहित विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर मिठाई, चटनी, अचार और मस्टर्ड ऑयल समेत खाद्य सामग्री के 45 सैंपल लिए हैं. इन सभी सैंपलों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है.

त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा

खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने बताया कि, त्योहारों के दौरान मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है. ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो, इसके लिए विभाग लगातार निरीक्षण कर रहा है. मिठाइयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों का भी निरीक्षण किया गया है और संचालकों को खाद्य पदार्थों में गैर-अनुमोदित या सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई है.

खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर (ETV Bharat)

विभाग ने दुकानदारों को साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं. अभियान के दौरान विभाग ने दो वाइन शॉप के चालान भी किए हैं. अधिकारियों के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्ट के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी. विभाग अब केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाहरी राज्यों से हमीरपुर में आने वाली खाद्य सामग्री पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी.

Hamirpur Food Safety Department Action
खाद्य सामग्री की साफ-सफाई, पैकेजिंग और गुणवत्ता की जांच करते हुए अधिकारी (ETV Bharat)

बॉर्डर पर नाके लगाकर होगी चेकिंग

डॉ. अभिषेक ठाकुर ने बताया कि, "त्योहारी सीजन में पंजाब सहित बाहरी राज्यों से बड़ी मात्रा में मिठाइयां, खोया, पनीर और अन्य कच्चा माल हमीरपुर पहुंचता है. इसे देखते हुए जिले के बॉर्डर क्षेत्रों में दो से तीन चेक प्वाइंट बनाए जा रहे हैं. नादौन और बड़सर क्षेत्र में नाके लगाकर बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी. यदि किसी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संदिग्ध या मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई तो उसे मौके पर ही सीज किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर उसे नष्ट करवाया जाएगा और उसके सैंपल भी जांच के लिए लिए जाएंगे."

Hamirpur Food Safety Department Action
खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए 45 सैंपल (ETV Bharat)

त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से हड़कंप

खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से त्योहारी सीजन में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों में हड़कंप मच गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होने दिया जाएगा. वहीं, उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे खुले में रखी या संदिग्ध गुणवत्ता वाली मिठाइयां खरीदने से बचें और खाद्य सामग्री खरीदते समय साफ-सफाई, पैकेजिंग और गुणवत्ता की जांच जरूर करें.

Food Safety Department Hamirpur Officer Dr. Abhishek Thakur
खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर (ETV Bharat)

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