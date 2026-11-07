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दिवाली पर दीए और पटाखे जलाते समय भूल कर भी न करें ये काम, छोटी से चूक ले सकती है बड़े हादसे का रूप

दिवाली पर बरतें विशेष सावधानी ( GETTY IMAGES )

हमीरपुर: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दिवाली के समय पटाखों और दीयों/मोमबत्तियों के चलते कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं. जिससे जान-माल के भारी नुकसान की आशंका बनी रहती है. ऐसे में दिवाली के त्योहार को सुरक्षित बनाने और आगजनी की घटनाओं पर तुरंत काबू पाने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं. दिवाली के दौरान हमीरपुर जिले में अग्निशमन विभाग का मुख्य नियंत्रण कक्ष 24 घंटे अलर्ट पर रहेगा.

मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित