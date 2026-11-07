दिवाली पर दीए और पटाखे जलाते समय भूल कर भी न करें ये काम, छोटी से चूक ले सकती है बड़े हादसे का रूप
दिवाली पर दीए-मोमबत्तियां, पटाखे-आतिशबाजी और लाइटों का इस्तेमाल करते हुए बरतें विशेष सावधानी, 24 घंटे अलर्ट पर रहेगा फायर ब्रिगेड का मुख्य नियंत्रण कक्ष.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:01 PM IST
हमीरपुर: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दिवाली के समय पटाखों और दीयों/मोमबत्तियों के चलते कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं. जिससे जान-माल के भारी नुकसान की आशंका बनी रहती है. ऐसे में दिवाली के त्योहार को सुरक्षित बनाने और आगजनी की घटनाओं पर तुरंत काबू पाने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं. दिवाली के दौरान हमीरपुर जिले में अग्निशमन विभाग का मुख्य नियंत्रण कक्ष 24 घंटे अलर्ट पर रहेगा.
मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित
होमगार्ड की दसवीं वाहिनी हमीरपुर के कमांडेंट एवं नौसेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कमांडर विनय कुमार ने बताया कि दिवाली के मद्देनजर हमीरपुर में मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. इसके अलावा जिला स्तर के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जा सके और किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान न हो.
दिवाली पर लोगों से अपील
कमांडेंट विनय कुमार ने जिले वासियों से अपील की कि वे दिवाली का त्योहार खुशी और उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें. उन्होंने कहा कि दिवाली के दौरान पटाखों, आतिशबाजी, फुलझड़ियों और दीप प्रज्ज्वलन के कारण आग लगने की घटनाओं की आशंका बनी रहती है. ऐसे में छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है.
दीए-मोमबत्ती जलाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- घरों में दीए और मोमबत्तियां हमेशा सुरक्षित स्थान पर ही जलाएं.
- इनके आसपास कपड़े, पर्दे, चादर या अन्य ज्वलनशील सामग्री न रखें.
- पूजा स्थल पर जलाए गए दीयों को भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि इनसे भी आग लगने का खतरा रहता है.
- दीपक जलाते समय विशेष सावधानी बरतें और उन्हें ऐसी जगह रखें, जहां उनके गिरने की संभावना न हो.
"जिला वासियों से अपील है कि वे खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, ताकि दिवाली का त्योहार किसी अप्रिय घटना के बिना हर्षोल्लास से मनाया जा सके." - विनय कुमार, कमांडेंट, होमगार्ड की दसवीं वाहिनी हमीरपुर
पटाखे-आतिशबाजी चलाते समय क्या सावधानी बरतें ?
- पटाखे और आतिशबाजी चलाने से पहले आसपास के क्षेत्र की अच्छी तरह सफाई कर लें.
- वहां कबाड़ या अन्य ज्वलनशील सामग्री नहीं होनी चाहिए.
- भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखे बिल्कुल न चलाएं.
- पटाखे चलाने वाली जगह पर पानी की बाल्टी अवश्य रखें.
- छोटे बच्चों के आसपास आतिशबाजी करने से बचें.
- अगर कोई पटाखा नहीं फूटता है तो उसे दोबारा जलाने या हाथ से छूने की गलती न करें.
- पटाखे और फुलझड़ियां चलाते समय हमेशा सूती कपड़े पहनें.
- खतरनाक पटाखे खरीदने से बचें.
- अगर किसी किसी व्यक्ति की त्वचा पटाखे से जल जाती है तो प्रभावित स्थान को रगड़ें नहीं, बल्कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करें.
रंग-बिरंगी लाइटें लगाने से पहले सावधानी
कमांडेंट विनय कुमार ने कहा कि दिवाली पर कई लोग घरों और दुकानों को बिजली की रंग-बिरंगी लाइटों से सजाते हैं. ऐसे में बिजली की सजावट करते समय भी पूरी सावधानी बरतना जरूरी है.
- लाइटों के लिए नंगी तारों का इस्तेमाल न करें.
- सभी कनेक्शन सुरक्षित और सही होने चाहिए.
- बिजली की लाइटें किसी प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से ही लगवाएं.
- करंट लगने की आशंका वाले स्थानों पर लाइटें न लगाएं.
- बच्चों को बिजली के कनेक्शन से दूर रखें.
आपात परिस्थितियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
कमांडेंट विनय कुमार ने आपात परिस्थितियों में आग लगने की सूचना देने के लिए जिला और उपमंडल स्तर के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. विभाग ने लोगों से अपील की है कि आग लगने या किसी अन्य आपात स्थिति में बिना देरी किए इन नंबरों पर सूचना दें, ताकि दमकल टीम समय रहते मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर सके.
- मुख्य नियंत्रण कक्ष हमीरपुर: 101 (टोल फ्री), 01972-222533, 8219654902
- उप-दमकल केंद्र नादौन: 01972-232101, 8219888134
- उप-दमकल केंद्र भोरंज: 01972-266101, 9816836592
- दमकल चौकी सुजानपुर: 01972-272833, 8219508595
- दमकल चौकी बिझड़ी: 01972-283101, 8219379964