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किसानों के लिए जरूरी खबर, आज ही करवा लें फार्मर रजिस्ट्री, वरना नहीं मिलेगा इन सरकारी योजनाओं का लाभ

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कृषि विभाग की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'फार्मर रजिस्ट्री' अनिवार्य कर दी गई है. जिन किसानों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें. हमीरपुर जिले की बात करें तो यहां लगभग आधे किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है. जिले में करीब 66 हजार किसान हैं, जिनमें से अब तक केवल 33 हजार ने ही फार्मर रजिस्ट्री करवाई है.

कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया, "केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक आसानी से पहुंचाने और उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री की व्यवस्था शुरू की गई है. जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें."

लोक मित्र केंद्र में निशुल्क होगी रजिस्ट्री

किसान अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं. इसके लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए लोक मित्र केंद्रों को सरकार की ओर से भुगतान किया जाता है. किसान चाहें तो अपने मोबाइल फोन के माध्यम से खुद भी फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

आधार और जमीन का खसरा नंबर जरूरी

फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान के पास आधार नंबर और जमीन का खसरा नंबर होना जरूरी है. जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद किसान का फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड तैयार किया जा सकता है. इसमें आधार और जमीन से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जाता है.

PM किसान समेत योजनाओं के लिए जरूरी