किसानों के लिए जरूरी खबर, आज ही करवा लें फार्मर रजिस्ट्री, वरना नहीं मिलेगा इन सरकारी योजनाओं का लाभ
फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और उन्हें यूनिक किसान आईडी दी जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 10:37 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कृषि विभाग की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'फार्मर रजिस्ट्री' अनिवार्य कर दी गई है. जिन किसानों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें. हमीरपुर जिले की बात करें तो यहां लगभग आधे किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है. जिले में करीब 66 हजार किसान हैं, जिनमें से अब तक केवल 33 हजार ने ही फार्मर रजिस्ट्री करवाई है.
कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया, "केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक आसानी से पहुंचाने और उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री की व्यवस्था शुरू की गई है. जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें."
लोक मित्र केंद्र में निशुल्क होगी रजिस्ट्री
किसान अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं. इसके लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए लोक मित्र केंद्रों को सरकार की ओर से भुगतान किया जाता है. किसान चाहें तो अपने मोबाइल फोन के माध्यम से खुद भी फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
आधार और जमीन का खसरा नंबर जरूरी
फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान के पास आधार नंबर और जमीन का खसरा नंबर होना जरूरी है. जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद किसान का फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड तैयार किया जा सकता है. इसमें आधार और जमीन से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जाता है.
PM किसान समेत योजनाओं के लिए जरूरी
फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लेने में किसान की जमीन और पहचान से जुड़ी जानकारी का सत्यापन जरूरी होता है. ऐसे में रजिस्ट्री नहीं करवाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है.
क्या है फार्मर रजिस्ट्री?
फार्मर रजिस्ट्री भारत सरकार के एग्रीस्टैक डिजिटल इकोसिस्टम के तहत शुरू की गई व्यवस्था है. इसके जरिए किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और उन्हें यूनिक किसान आईडी दी जा रही है. इसका उद्देश्य किसानों की जमीन और अन्य जरूरी जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक आसानी से पहुंचाया जा सके.
किसान आज ही करवा लें रजिस्ट्री
डीडी शर्मा ने किसानों से अपील की है कि वे नजदीकी लोक मित्र केंद्र, पटवारी या कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करें. किसान मोबाइल फोन से भी यह काम कर सकते हैं. समय रहते रजिस्ट्री करवाने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लेने में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है.
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