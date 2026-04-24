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चाचा-भतीजे के विवाद में किसान की मौत; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप; पुलिस बोली हार्ट अटैक

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र के धंगवा गांव में शुक्रवार सुबह एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने सगे भतीजे पर जमीनी विवाद के दौरान मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे हार्ट अटैक से हुई मौत मान रही है. जवाहर लाल (52) शुक्रवार सुबह पंचायत घर के पास भैंस चराने जा रहे थे, तभी उनके बड़े भाई के बेटे यशपाल से विवाद शुरू हो गया.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: ग्रामीणों के अनुसार, दोनों के बीच तीखी कहासुनी के बाद मारपीट हुई जिसके बाद जवाहर लाल अचानक जमीन पर गिर पड़े. परिजनों का दावा है कि शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोट पहुंचाने के कारण उनकी हालत बिगड़ी थी. आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने मृतक के माथे पर चोट के निशान और कुहनियां छिली होने की पुष्टि की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: झांसी में पढ़ाई कर रहे जवाहर लाल के बेटे रंजीत ने गांव पहुंचकर चचेरे भाई के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. रंजीत का आरोप है कि पुरानी रंजिश और जमीन के टुकड़े के लिए उसके पिता की जान ली गई है. हालांकि, जरिया थाना प्रभारी दिनेश पांडेय का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला हार्ट अटैक का लग रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी.