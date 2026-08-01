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बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न, फूलों से सजी कार में घर पहुंची 'नन्हीं परी'

बेटा और बेटी में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. ये माता-पिता का कर्तव्य है कि वे अपने सभी बच्चों को बराबर अवसर दें.

बेटी के जन्म को बनाया उत्सव
बेटी के जन्म को बनाया उत्सव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: बेटियों को लेकर समाज में सकारात्मक सोच का संदेश देने वाली एक प्रेरणादायक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से सामने आई है. भोरंज उपमंडल के लूद्र गांव में एक परिवार ने अपनी दूसरी बेटी के जन्म को यादगार बना दिया. परिवार ने नवजात बच्ची का स्वागत उसी खुशी और सम्मान के साथ किया, जैसे किसी बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बच्ची को फूलों से सजी कार में पूरे सम्मान के साथ घर लाया गया. परिवार की इस पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है.

दूसरी बेटी के जन्म पर मनाया जश्न

लूद्र गांव निवासी जोगेंद्र कुमार के घर 29 जुलाई को हमीरपुर के एक निजी अस्पताल में दूसरी बेटी का जन्म हुआ. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने अपनी नवजात बेटी को घर लाने के लिए कार को दुल्हन की तरह रंग-बिरंगे फूलों से सजाया. इसके बाद पूरे परिवार ने खुशी के माहौल में नन्हीं बच्ची का स्वागत किया. यह अनोखा दृश्य देखने के लिए आसपास के लोग भी जुट गए और परिवार की सोच की जमकर प्रशंसा की.

पिता जोगेंद्र कुमार
पिता जोगेंद्र कुमार (ETV BHARAT)

बेटियां परिवार की खुशियों का आधार

जोगेंद्र कुमार ने कहा कि उनकी पहली बेटी सात वर्ष की है और अब दूसरी बेटी के जन्म से परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं. दोनों बेटियां उनके लिए लक्ष्मी का स्वरूप हैं और उनके घर में सौभाग्य लेकर आई हैं. उन्होंने कहा कि बेटियों का जन्म किसी भी परिवार के लिए गर्व और खुशी का अवसर होना चाहिए, न कि चिंता का विषय.

समाज को दिया समानता का संदेश

जोगेंद्र कुमार ने कहा कि बेटा और बेटी में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. माता-पिता का कर्तव्य है कि वे अपने सभी बच्चों को समान प्यार, अच्छी शिक्षा और आगे बढ़ने के बराबर अवसर दें. बच्चों का बेहतर पालन-पोषण और अच्छे संस्कार ही परिवार और समाज की सबसे बड़ी पूंजी हैं. उन्होंने सभी परिवारों से बेटियों का सम्मान करने और उनके जन्म को खुशी के साथ मनाने की अपील की.

फूलों से सजी गाड़ी में घर आई नन्हीं परी
फूलों से सजी गाड़ी में घर आई नन्हीं परी (ETV BHARAT)

आज भी देश के कई हिस्सों में बेटियों के जन्म को लेकर भेदभाव की खबरें सामने आती रहती हैं. कहीं नवजात बच्चियों को बोझ समझा जाता है तो कहीं उन्हें उचित अवसर नहीं मिल पाते. ऐसे समय में हमीरपुर के इस परिवार ने अपनी दूसरी बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाकर समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है. उनकी यह पहल इस बात का संदेश देती है कि समाज में बदलाव केवल कानूनों से नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलने से आता है. बेटी का सम्मान और समान अवसर ही एक बेहतर और संवेदनशील समाज की पहचान है.

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