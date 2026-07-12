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फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप से मक्की की फसल पर संकट, कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म के बढ़ते प्रकोप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में लहलहाती मक्की की फसल इस खतरनाक कीट के हमले से लगातार प्रभावित हो रही है. कई स्थानों पर मक्की के पौधों की पत्तियां और बीच का भाग क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिससे फसल के उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते उचित कीटनाशकों का छिड़काव करने और फसल की नियमित निगरानी रखने की अपील की है.

कृषि विभाग के अनुसार फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप केवल हमीरपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में मक्की की फसल पर इसका असर देखने को मिल रहा है. ये कीट तेजी से फैलता है और पौधों के कोमल भागों को खाकर उन्हें कमजोर कर देता है, यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी फसल को भारी नुकसान हो सकता है. इन दिनों जिले के कई किसान अपनी मक्की की फसल में इस कीट के हमले से परेशान हैं. खेतों में तैयार हो रही फसल के खराब होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं. किसानों का कहना है कि यदि जल्द प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ तो उनकी मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर सकता है.

किसानों को दी जा रही छिड़काव की जानकारी

हमीरपुर कृषि विभाग के उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि 'फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप प्रदेश के लगभग हर जिले में देखा जा रहा है. किसानों को फसल की शुरुआती अवस्था से ही नियमित निरीक्षण करना चाहिए था, ताकि कीट के शुरुआती हमले का तुरंत पता चल सके और समय रहते उसका नियंत्रण किया जा सके. शुरुआती स्तर पर की गई रोकथाम से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. . कृषि विभाग की जिला एवं खंड स्तरीय टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं. किसानों को खेतों में कीट की पहचान, उसके नियंत्रण के उपाय, वैज्ञानिक तरीके से कीटनाशकों के छिड़काव की जानकारी दी जा रही है. विभाग किसानों को ये भी सलाह दे रहा है कि बिना विशेषज्ञों की सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग न करें, बल्कि कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित कीटनाशकों का ही निर्धारित मात्रा में उपयोग करें.'