ETV Bharat / state

फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप से मक्की की फसल पर संकट, कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी

हमीरपुर में मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप बढ़ गया है. किसानों को कीटनाशकों का छिड़काव,नियमित निगरानी की सलाह दी है.

फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप से मक्की की फसल पर संकट
फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप से मक्की की फसल पर संकट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म के बढ़ते प्रकोप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में लहलहाती मक्की की फसल इस खतरनाक कीट के हमले से लगातार प्रभावित हो रही है. कई स्थानों पर मक्की के पौधों की पत्तियां और बीच का भाग क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिससे फसल के उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते उचित कीटनाशकों का छिड़काव करने और फसल की नियमित निगरानी रखने की अपील की है.

कृषि विभाग के अनुसार फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप केवल हमीरपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में मक्की की फसल पर इसका असर देखने को मिल रहा है. ये कीट तेजी से फैलता है और पौधों के कोमल भागों को खाकर उन्हें कमजोर कर देता है, यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी फसल को भारी नुकसान हो सकता है. इन दिनों जिले के कई किसान अपनी मक्की की फसल में इस कीट के हमले से परेशान हैं. खेतों में तैयार हो रही फसल के खराब होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं. किसानों का कहना है कि यदि जल्द प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ तो उनकी मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर सकता है.

किसानों को दी जा रही छिड़काव की जानकारी

हमीरपुर कृषि विभाग के उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि 'फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप प्रदेश के लगभग हर जिले में देखा जा रहा है. किसानों को फसल की शुरुआती अवस्था से ही नियमित निरीक्षण करना चाहिए था, ताकि कीट के शुरुआती हमले का तुरंत पता चल सके और समय रहते उसका नियंत्रण किया जा सके. शुरुआती स्तर पर की गई रोकथाम से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. . कृषि विभाग की जिला एवं खंड स्तरीय टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं. किसानों को खेतों में कीट की पहचान, उसके नियंत्रण के उपाय, वैज्ञानिक तरीके से कीटनाशकों के छिड़काव की जानकारी दी जा रही है. विभाग किसानों को ये भी सलाह दे रहा है कि बिना विशेषज्ञों की सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग न करें, बल्कि कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित कीटनाशकों का ही निर्धारित मात्रा में उपयोग करें.'

खेतों का नियमित निरीक्षण करने की सलाह

उपनिदेशक ने किसानों से अपील की है कि वो अपने खेतों का नियमित निरीक्षण करें. यदि पौधों की पत्तियों पर छेद, बीच की पत्तियों में कीट या उसकी बीट दिखाई दे तो तुरंत कृषि विभाग से संपर्क करें। समय पर उचित प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीके से छिड़काव कर फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है. मक्की की फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब 'सीड बॉल' तकनीक से होगा पौधरोपण, नई पहल से बढ़ेगा हरित क्षेत्र!

TAGGED:

FALL ARMYWORM ATTACK
ARMYWORM ATTACK ON MAIZE CROP
ARMYWORM ATTACK MAIZE CROP HAMIRPUR
फॉल आर्मी वर्म अटैक
FALL ARMYWORM ATTACK ON MAIZE CROP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.