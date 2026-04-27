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BMW में आए कथित अधिकारी के पास नहीं थे शराब खरीदने के पैसे, ठेके पर कर्मचारियों को धमकाया

BMW में आए कथित आबकारी अधिकारी, कई ठेकों से धमकी देकर ठगी मुफ्त की शराब

शराब के ठेकों पर कथित तौर पर ठगी के आरोप में शिकायत दर्ज
शराब के ठेकों पर कथित तौर पर ठगी के आरोप में शिकायत दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 2:09 PM IST

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हमीरपुर: जिला के सदर थाना क्षेत्र के तहत शराब के ठेकों पर खुद को सरकारी अधिकारी बताकर मुफ्त में शराब और बीयर ले जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपियों ने न केवल कर्मचारियों को डराया-धमकाया, बल्कि बात न मानने पर ठेके का लाइसेंस रद्द करवाने की धमकी भी दी. पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार शराब कारोबारी सौरभ कटोच निवासी हमीरपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ लोग खुद को राज्य आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बताकर हमीरपुर में विभिन्न ठेकों पर पहुंचे. ये लोग कर्मचारियों को डराते-धमकाते और दबाव बनाकर मुफ्त में शराब व बीयर लेकर चले जाते थे. एक व्यक्ति बीएमडब्ल्यू कार में, जबकि दूसरा किसी अन्य गाड़ी में आता था.

कर्मचारियों को धमकाने के आरोप

शिकायत में बताया गया कि 18 अप्रैल को दोपहर करीब दो बजे ये लोग मट्टनसिद्ध स्थित शराब के ठेके पर पहुंचे और वहां शराब की मांग की. इसके अगले दिन 19 अप्रैल को करीब तीन बजे बड़सर क्षेत्र के भिड़ा स्थित ठेके पर भी इसी तरह पहुंचे. इसके बाद 24 अप्रैल को रात करीब साढ़े सात बजे फिर बीएमडब्ल्यू गाड़ी में सवार होकर ठेके पर पहुंचे. बताया गया है कि आरोपियों ने वहां मौजूद सेल्समैन को धमकी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ठेके का लाइसेंस रद्द करवा दिया जाएगा. इतना ही नहीं, कर्मचारियों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी गई. डर के माहौल में कर्मचारियों ने इसकी जानकारी अपने मालिक को दी।. इसके बाद शराब कारोबारी सौरभ कटोच ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

शिकायत में कहा गया है कि इस तरह सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को डराना और मुफ्त में सामान लेना गंभीर अपराध है. इससे न केवल कारोबारियों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि सरकारी विभागों की छवि भी खराब हुई है. वहीं, हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच कर रही है. जल्द ही दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.'

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