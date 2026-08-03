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B.Tech के बाद डेयरी उद्योग में आजमाया हाथ, हमीरपुर के विशाल के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, नस्ल सुधार के लिए चुना गया मुर्रा भैंसा

विशाल ने बताया कि उनका पहला मुर्रा भैंसा "शौर्य" 27 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार स्थित स्पर्म स्टेशन एवं रिसर्च सेंटर में चयनित हुआ था. इसके लिए उन्हें दो लाख रुपये की राशि दी गई थी. साथ ही संस्थान ने 500 डोज सीमन देने का वादा किया था, जिनमें से 150 डोज उन्हें मिल चुकी हैं. इनका वितरण उन्होंने कई पशुपालकों को निशुल्क किया, ताकि प्रदेश में मुर्रा नस्ल का विस्तार हो सके. उन्होंने बताया कि इस वर्ष उनका एक और लगभग एक साल का मुर्रा भैंसा भी हिसार रिसर्च सेंटर के लिए चुना गया, जिसे 45 हजार रुपये में खरीदा गया. यह चयन इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल में भी बेहतर गुणवत्ता वाली मुर्रा नस्ल तैयार की जा सकती है.

ईटीवी भारत की टीम हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लंबलू गांव स्थित विशाल भारद्वाज के डेयरी फार्म पर पहुंची. विशाल भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2010 में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कभी नौकरी की तलाश नहीं की. उन्होंने कहा कि बचपन से ही उनके घर और परिवार में पशुपालन का माहौल था. अपने दादा-दादी और नाना-नानी को भैंस पालते देखकर उनके मन में भी डेयरी फार्मिंग के प्रति रुचि पैदा हुई और इसी रुचि ने उन्हें स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

हमीरपुर: ये कहानी एक ऐसे युवा की है, जिसने बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी का मोह नहीं किया. हमीरपुर के युवा विशाल भारद्वाज ने किसी कंपनी में नौकरी करने की जगह अपना डेयरी उद्योग खोलने की दिशा में कदम बढ़ाया. अब तक मुर्रा नस्ल के भैंसों व भैंसों को लेकर हरियाणा का नाम ही चर्चा में आया करता था, लेकिन अब हिमाचल को भी इस फील्ड में पहचान मिलेगी. इसे संभव बनाने में विशाल भारद्वाज का योगदान है. उनकी डेयरी फार्म में मुर्रा नस्ल के भैंसे का चयन नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए हुआ है.

विशाल भारद्वाज का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल दूध बेचना नहीं, बल्कि प्रदेश में भैंसों की नस्ल में सुधार करना है. उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर हिमाचल की स्थानीय भैंसें 4 से 5 किलो दूध देती हैं, लेकिन यदि बेहतर मुर्रा नस्ल का सीमन इस्तेमाल किया जाए तो दूध उत्पादन में 2 से 3 किलो तक की बढ़ोतरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में उनके फार्म से प्रतिदिन करीब 26 किलो दूध की बिक्री होती है, जबकि कुछ दूध बच्चों और जरूरतमंदों में भी बांटा जाता है.

डेयरी फार्मर विशाल भारद्वाज (ETV BHARAT)

क्यों मुश्किल है भैंस पालन?

विशाल ने बताया कि आज अधिकांश लोग गाय पालन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसे संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है. गाय जल्दी दोबारा दूध देना शुरू कर देती है, जबकि भैंस को अधिक समय लगता है. इसके बावजूद भैंस के दूध की मांग लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाए तो भैंस पालन भी युवाओं के लिए लाभदायक व्यवसाय बन सकता है.

विशाल भारद्वाज का डेयरी फार्म (ETV BHARAT)

युवाओं को दिया खास संदेश

विशाल भारद्वाज ने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वरोजगार अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि नौकरी की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन अपना कारोबार आने वाली पीढ़ियों तक चलता है. डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, बकरी पालन और पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों में बेहतर भविष्य की संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी पशुपालक को मुर्रा नस्ल के सीमन की जरूरत हो तो वह उनसे संपर्क कर सकता है. उनका उद्देश्य अधिक से अधिक पशुपालकों तक बेहतर नस्ल पहुंचाना है.

नस्ल सुधार के लिए चुना गया मुर्रा भैंसा (ETV BHARAT)

विशाल भारद्वाज को लेकर क्या बोले ग्रामीण?

लंबलू गांव के पूर्व उपप्रधान सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि विशाल भारद्वाज पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने बताया कि विशाल की सलाह पर उन्होंने भी मुर्रा नस्ल का सीमन इस्तेमाल किया है और अब उसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और सरकार को भी डेयरी, बकरी पालन तथा पोल्ट्री जैसे व्यवसायों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए. स्थानीय पशुपालक त्रिलोकचंद भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने दो-तीन बार विशाल से मुर्रा नस्ल का सीमन लिया. पहले उनकी भैंस करीब 4 किलो दूध देती थी, लेकिन अब दूध उत्पादन लगभग 8 किलो तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि यह बदलाव नस्ल सुधार का सकारात्मक परिणाम है और इससे अन्य पशुपालकों का भी भरोसा बढ़ा है. वहीं राजेश भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने भी दो बार विशाल से सीमन लेकर अपनी भैंसों में इस्तेमाल किया. पहले उनकी भैंस करीब ढाई किलो दूध देती थी, लेकिन अब उत्पादन लगभग 5 किलो तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि विशाल ने पूरे गांव, पंचायत और हमीरपुर जिले का नाम रोशन किया है.

त्रिलोकचंद भारद्वाज और पूर्व उपप्रधान सुरेंद्र कुमार शर्मा (ETV BHARAT)

स्थानीय निवासी उत्तम भारद्वाज ने कहा कि विशाल पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं. आज क्षेत्र के कई युवा उनसे प्रेरणा लेकर डेयरी फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने भी युवाओं से नशे से दूर रहने और रोजगार के नए अवसर अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि माता-पिता को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए. विशाल भारद्वाज की सफलता यह साबित करती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो परंपरागत व्यवसाय भी नई पहचान दिला सकते हैं. इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद डेयरी फार्मिंग को अपनाकर उन्होंने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि हिमाचल में मुर्रा नस्ल सुधार की दिशा में भी नई उम्मीद जगाई है.

राजेश भारद्वाज और उत्तम भारद्वाज (ETV BHARAT)

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