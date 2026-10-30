कौन है सर्वेश शर्मा, जो 3.5 करोड़ के ड्रोन प्रोजेक्ट के नाम पर ठगा गया, जानें पूरी कहानी
₹3.50 करोड़ की ग्रांट मिलने के झूठे दावे के बाद सर्वेश शर्मा साइबर फ्रॉड का शिकार निकला. सर्वेश का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 9:06 PM IST
हमीरपुर: जिले के छोटे से गांव का लड़का सर्वेश पूरे देश में चर्चा में आ गया. हर तरफ उसकी तारीफ हुई. मीडिया में खूब नाम चला और तारीफें मिली. हमीरपुर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज बड़ू में कंप्यूटर साइंस के पांचवे समेस्टर का छात्र सर्वेश एकदम से चर्चा में आ गया. यहां तक की राज्यपाल ने भी उसे सम्मानित किया, लेकिन अब ये सब सर्वेश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और वो पीजीआई में जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है.
दरअसल सितंबर माह में ये सर्वेश और पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर की ओर से दावा किया गया कि पढ़ने वाला सर्वेश सेना के लिए ड्रोन बनाएगा. सर्वेश के इस ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) एवं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX) की ओर से 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है. रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं सीईओ दिनेश माहौर ने (21 सितंबर को) इस बजट को स्वीकृति प्रदान की है. सर्वेश के प्रोजेक्ट का नाम रुद्रा एज टी-1 (स्पेक्ट्रा) बताया गया था.
कॉलेज की ओर से भी इसे सही ठहराया गया. कॉलेज प्रधानाचार्य चंद्रशेखर ने कहा था कि 'सर्वेश शर्मा का आइडिया आईडैक्स और रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्यक्तिगत कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है. इस प्रजोक्ट के लिए आईआईटी रुड़की को मेंटर बनाया गया है. 20 महीने के भीतर सर्वेश को अपने आइडिया को प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना होगा.'
IDEX DIO ने दी फ्रॉड की जानकारी
ये खबर IDEX DIO के पास पहुंची और उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के साथ संपर्क साधा. इसके बाद फोन और ईमेल के जरिए सर्वेश से IDEX DIO ने बातचीत की और उसके दावे के बारे में जानकारी जुटाई. ईमेल के जरिए सर्वेश ने IDEX DIO के अधिकारियों को वो ऑफर लेटर सौंपा जो IDEX DIO के नाम पर उसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिला था. जांच पड़ताल में IDEX DIO ने उसे फर्जी बताया और सर्वेश के साथ हुए साइबर फ्रॉड की जानकारी दी.
अपने पक्ष में सर्वेश ने क्या कहा
अपने जवाब में सर्वेश ने कहा कि मेरी मंशा किसी को भी करने की नहीं थी. अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं एक गंभीर धोखाधड़ी का शिकार हुआ हूं. मुझसे पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यमों और ईमेल द्वारा संपर्क किया गया था जो आपके विभाग से होने का दावा कर रहे थे, जिन्होंने मुझे ₹3.5 करोड़ का एक फर्जी स्वीकृति पत्र भेजा था. दुर्भाग्य से, इस समय मेरे पास इन व्यक्तियों का कोई सक्रिय फोन नंबर नहीं है, क्योंकि सभी बातचीत डिजिटल रूप से दस्तावेज़ों के माध्यम से हुई थी. इन दस्तावेज़ों को असली मानते हुए, मैंने मेसर्स रुद्राएज एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना शुरू की थी. कृपया मुझे इस धोखाधड़ी का पीड़ित मानें. मैं घोटालेबाज़ों को पकड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं.
कॉलेज को वेबसाइट से संबंधित सामग्री हटाने का आग्रह
इसके साथ ही IDEX DIO के अधिकारियों ने कॉलेज प्रबंधन को इस साइबर फ्रॉड की जानकारी दी और कॉलेज की वेबसाइट से इस प्रोजेक्ट और फंडिंग की किसी भी तरह की जानकारी हटाने को कहा. इसके बाद 28 अक्टूबर को IDEX DIO ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सर्वेश को मिली फंडिंग को झूठा करार दिया. इसी दिन खबर आई की ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट होने वाला सर्वेश हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हो गया है. अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सर्वेश का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में ल रहा है.
साइबर ठगी का मामला दर्ज
अब सवाल यह है कि आखिर 3.50 करोड़ रुपये की मंजूरी का दावा किस आधार पर किया गया? क्या सर्वेश को फर्जी ईमेल या दस्तावेजों के माध्यम से झांसे में लिया गया? आईआईटी रुड़की में इनक्यूबेशन और रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति से संबंधित दावों की वास्तविकता क्या थी? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 319 और 336(3) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अब संबंधित दस्तावेजों, डिजिटल संदेशों, पत्राचार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है. ASP हमीरपुर राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया, "मामले में प्रथम दृष्टया साइबर ठगी की आशंका है. पुलिस ने FIR दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है."
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