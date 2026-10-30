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कौन है सर्वेश शर्मा, जो 3.5 करोड़ के ड्रोन प्रोजेक्ट के नाम पर ठगा गया, जानें पूरी कहानी

ठगी का शिकार हुआ छात्र सर्वेश ( ETV Bharat )

हमीरपुर: जिले के छोटे से गांव का लड़का सर्वेश पूरे देश में चर्चा में आ गया. हर तरफ उसकी तारीफ हुई. मीडिया में खूब नाम चला और तारीफें मिली. हमीरपुर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज बड़ू में कंप्यूटर साइंस के पांचवे समेस्टर का छात्र सर्वेश एकदम से चर्चा में आ गया. यहां तक की राज्यपाल ने भी उसे सम्मानित किया, लेकिन अब ये सब सर्वेश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और वो पीजीआई में जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है.

दरअसल सितंबर माह में ये सर्वेश और पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर की ओर से दावा किया गया कि पढ़ने वाला सर्वेश सेना के लिए ड्रोन बनाएगा. सर्वेश के इस ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) एवं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX) की ओर से 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है. रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं सीईओ दिनेश माहौर ने (21 सितंबर को) इस बजट को स्वीकृति प्रदान की है. सर्वेश के प्रोजेक्ट का नाम रुद्रा एज टी-1 (स्पेक्ट्रा) बताया गया था.