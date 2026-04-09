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बारिश से बर्बाद फसल से टूटा बेटी की शादी का सपना, किसान ने दी जान

हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र में फसल की बर्बादी देख किसान का दिल टूटा, साहूकारों का कर्ज भी था.

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किसान ने दी जान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 11:47 AM IST

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हमीरपुर: जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में फसल की बर्बादी, कर्ज और बेटी की शादी की चिंता से परेशान एक किसान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



मुस्करा थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव निवासी चंद्रशेखर (45) पुत्र दयाराम के पास करीब ढाई बीघा खेती थी. मृतक के भाई सुघर सिंह का कहना है कि पिछले दो हफ्तों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते गेहूं की फसल लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिससे वह काफी तनाव में रहने लगे थे.

परिवार के अनुसार, चंद्रशेखर पर बैंक का करीब 50 हजार रुपये का कर्ज बकाया था, जबकि गांव के साहूकारों से भी करीब 50 से 60 हजार रुपये का कर्ज था. परिजनों ने बताया कि चंद्रशेखर अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन दहेज की मांग उनकी क्षमता से अधिक होने के कारण रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था. आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों के दबाव में वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे.


बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे वह घर के अंदर सोने के लिए चले गए. काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने देखा तो वह कमरे में फंदे पर लटके मिले. यह देख बेटी चीख पड़ी, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी.

चंद्रशेखर के परिवार में पुत्र (12) और पुत्री (22) के अलावा पत्नी है. पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में हुई लगातार बारिश से करीब 40 फीसदी से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं और कई किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है.


इस संबंध में उप जिलाधिकारी मौदहा करणवीर सिंह ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल्द ही अपडेट दिया जाएगा. वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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