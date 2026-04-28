ETV Bharat / state

हमीरपुर में घरेलू विवाद में महिला ने की आत्महत्या; बेटे को खिलाया जहरीला पदार्थ, बच्चा सुरक्षित

हमीरपुर में घरेलू विवाद में महिला ने की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: घरेलू विवाद से तंग आकर महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. महिला ने अपने 1 साल के बच्चे को जहरीला पदार्थ खिला दिया था, बच्चे की जान बच गई है. घटना मौदहा थाना क्षेत्र के तिंदुही गांव की है.

मौदहा थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मृत महिला की पहचान कीर्ति (26) पत्नी मोहित कुशवाहा निवासी गांव तिंदुही कोतवाली मौदहा के रूप में हुई है. प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने का प्रतीत हो रहा है.

सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. महिला के मायकेवालों की भी शिकायत मिली है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, तिंदुही गांव निवासी कीर्ति पत्नी मोहित कुशवाहा का रविवार को अपने पति से विवाद हो गया था. इसके बाद महिला ने अपने 1 वर्षीय बेटे हिमांशु को जहर देने के बाद खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.