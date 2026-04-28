ETV Bharat / state

हमीरपुर में घरेलू विवाद में महिला ने की आत्महत्या; बेटे को खिलाया जहरीला पदार्थ, बच्चा सुरक्षित

मौदहा थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. महिला के मायकेवालों की भी शिकायत मिली है.

हमीरपुर में घरेलू विवाद में महिला ने की आत्महत्या.
हमीरपुर में घरेलू विवाद में महिला ने की आत्महत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 8:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: घरेलू विवाद से तंग आकर महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. महिला ने अपने 1 साल के बच्चे को जहरीला पदार्थ खिला दिया था, बच्चे की जान बच गई है. घटना मौदहा थाना क्षेत्र के तिंदुही गांव की है.

मौदहा थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मृत महिला की पहचान कीर्ति (26) पत्नी मोहित कुशवाहा निवासी गांव तिंदुही कोतवाली मौदहा के रूप में हुई है. प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने का प्रतीत हो रहा है.

सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. महिला के मायकेवालों की भी शिकायत मिली है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, तिंदुही गांव निवासी कीर्ति पत्नी मोहित कुशवाहा का रविवार को अपने पति से विवाद हो गया था. इसके बाद महिला ने अपने 1 वर्षीय बेटे हिमांशु को जहर देने के बाद खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.

जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद महिला की हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, बच्चे की हालत में सुधार होने के बाद उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है. घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

मौदहा पुलिस का कहना है कि मामले में शिकायत मिली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: EMAAR गोमती ग्रीन सोसाइटी में क्लब हाउस के बाहरी इस्तेमाल पर RWA का प्रदर्शन

TAGGED:

HAMIRPUR WOMAN SUICIDE CASE
MOTHER SON CONSUME POISON HAMIRPUR
HAMIRPUR DOMESTIC DISPUTE NEWS
HAMIRPUR SUICIDE CASE POLICE UPDATE
HAMIRPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.