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देवभूमि के दानदाता! 100 करोड़ की संपत्ति सरकार को दान कर डॉक्टर ने पेश की मिसाल, बस इतनी सी है गुजारिश

100 करोड़ की संपत्ति सरकार को दान कर डॉक्टर ने पेश की मिसाल. गिफ्ट डीड के बाद मेडिकल कॉलेज के नाम हुआ इंतकाल.

Hamirpur doctor donated property
डॉक्टर दंपति ने सरकार को दान की 100 करोड़ की संपत्ति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 12:19 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 4:53 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल के हमीरपुर जिले के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की चर्चा देशभर में हो रही है. नादौन विधानसभा क्षेत्र के जोलसप्पड़ रहने वाले 77 वर्षीय प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कंवर ने अपनी और अपनी दिवंगत धर्मपत्नी कृष्णा कंवर द्वारा अर्जित करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रदेश सरकार को गिफ्ट कर समाज के लिए अनूठी मिसाल पेश की है. वर्ष 2021 में डॉ. कंवर ने अपनी तमाम चल-अचल संपत्ति सरकार के नाम वसीयत की थी, अब (5 अगस्त 2026 को) उन्होंने अपने जीवनकाल में ही स्वेच्छा से गिफ्ट डीड कर संपत्ति सरकार के हवाले कर दी. गिफ्ट डीड के बाद संबंधित भूमि का इंतकाल भी प्रदेश सरकार यानी डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नाम दर्ज हो चुका है.

डॉक्टर ने सरकार को दान की 100 करोड़ की संपत्ति

डॉ. राजेंद्र कंवर ने मृत्यु के बाद अपनी देह ट्रेनी डॉक्टरों के अध्ययन के लिए दान करने का भी निर्णय लिया है. इसके लिए मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को लिखित सहमति देने के साथ ही उन्होंने अपना पहचान पत्र भी प्राप्त कर लिया है. लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, डॉ. कंवर द्वारा दान की गई संपत्ति में पांच कनाल पांच मरला जमीन, आभूषण, कार, फर्नीचर और बैंक में जमा धनराशि शामिल है. इस पूरी चल-अचल संपत्ति की कुल कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये के आसपास आंकी गई है.

Hamirpur doctor donated property WORTH 100 CRORES
डॉ. राजेंद्र कंवर (ETV Bharat)

नादौन के एसडीएम निशांत शर्मा ने गिफ्ट डीड की पुष्टि करते हुए कहा कि, "डॉ. राजेंद्र कंवर दंपति जैसे दानी और समाज के प्रति समर्पित लोग बहुत कम होते हैं. डॉ. राजेंद्र कंवर ने मोह-माया से ऊपर उठकर अपनी संपत्ति सरकार को देकर बड़ी दरियादिली दिखाई है. उनका यह निर्णय समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है. गिफ्ट डीड के बाद संबंधित लैंड प्रॉपर्टी का इंतकाल भी प्रदेश सरकार यानी डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नाम दर्ज हो चुका है. अब राजस्व रिकॉर्ड में भी सरकार इस संपत्ति की मालिक बन चुकी है."

Hamirpur doctor donated property WORTH 100 CRORES
गिफ्ट डीड में दो मंजिला बंगले, आभूषण, कार, फर्नीचर और बैंक में जमा धनराशि समेत अन्य संपत्तियां शामिल (ETV Bharat)

डॉ. राजेंद्र कंवर ने जताई ये इच्छा

वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इस पूरी संपत्ति की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है. डॉ. कंवर की इच्छा है कि, इस संपत्ति का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए किया जाए और यहां जेरियाट्रिक केयर, ओल्ड एज होम या स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष सुविधा विकसित की जाए. वह चाहते हैं कि भविष्य में संस्थान का नाम उनकी दिवंगत पत्नी की स्मृति में 'कृष्णा राजेंद्र' के नाम से रखा जाए.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के जोलसप्पड़ निवासी वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कंवर द्वारा अपनी और दिवंगत पत्नी कृष्णा कंवर की 80 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति प्रदेश सरकार को समर्पित करने के फैसले की सराहना की है. सीएम ने कहा कि, "मेरे गृह जिला हमीरपुर के जोलसप्पड़ निवासी वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कंवर जी ने अपनी और दिवंगत पत्नी कृष्णा कंवर जी की 80 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति प्रदेश सरकार को समर्पित कर त्याग और जनसेवा की अनुकरणीय मिसाल पेश की है."

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'कांगू वाले डॉक्टर' के नाम से प्रसिद्ध हैं डॉ. राजेंद्र कंवर (ETV Bharat)

प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई थीं डॉ. कंवर की पत्नी

डॉ. राजेंद्र कंवर की धर्मपत्नी कृष्णा कंवर शिक्षा विभाग में करीब 32 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद वर्ष 2011 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ा से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं. उनका 6 दिसंबर 2020 को निधन हो गया था. उनके निधन से पहले ही दंपति ने अपनी संपत्ति समाज को समर्पित करने का निर्णय ले लिया था. डॉ. राजेंद्र कंवर स्वास्थ्य विभाग में 3 जनवरी 1977 को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए थे और करीब 33 वर्षों तक सरकारी सेवा देने के बाद वर्ष 2010 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांगू से वरिष्ठ चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त हुए. क्षेत्र में वह 'कांगू वाले डॉक्टर' के नाम से प्रसिद्ध हैं और 77 वर्ष की उम्र में भी अपने घर पर बेहद कम शुल्क में मरीजों का उपचार कर रहे हैं.

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मरीज का इलाज करते हुए डॉ. राजेंद्र कंवर (ETV Bharat)

डॉ. राजेंद्र कंवर की संपत्ति निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ के पास स्थित है. यही वजह है कि उन्होंने अपनी संपत्ति मेडिकल कॉलेज प्रशासन के नाम करने का निर्णय लिया है. उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा भी जताई है, ताकि अपनी और दिवंगत धर्मपत्नी की अंतिम इच्छा मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकें और संपत्ति के उपयोग को लेकर सरकार उचित निर्णय ले सके. उन्होंने इस संबंध में नादौन प्रशासन को भी अवगत करवाया है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 4:53 PM IST

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