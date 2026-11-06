धनतेरस पर हमीरपुर में बेकाबू ट्राले का कहर, पांच गाड़ियों को मारी जोरदार टक्कर, चार लोग घायल
मृदुल चौक में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्राले ने पांच वाहनों को टक्कर मार दी. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 3:49 PM IST
हमीरपुर: धनतेरस के त्योहार पर शुक्रवार को हमीरपुर शहर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मृदुल चौक पर एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्राले ने पांच वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना जबरदस्त था कि एक बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि अन्य वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. इस दुर्घटना में चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में भर्ती करवाया गया है.
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को धनतेरस के चलते हमीरपुर शहर में सुबह से ही वाहनों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ने से शहर की प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ था. इसी दौरान मृदुल चौक पर गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्राले ने सामने से आ रहे वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. ट्राले ने दो बोलेरो गाड़ियों, दो स्कूटियों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. अचानक हुए इस हादसे से चौक पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि अन्य वाहन भी हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.हादसे के बाद मृदुल चौक पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई और देखते ही देखते लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात व्यवस्था को बहाल करवाया.
धनतेरस पर बाजार में उमड़ी भीड़ के बीच इस हादसे ने शहर की यातायात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. शुक्रवार को हमीरपुर शहर की लगभग सभी प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव काफी अधिक रहा. कई स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती नजर आई और लोगों को घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ा.एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि एक अनियंत्रित ट्राले ने तेज रफ्तार से आते हुए करीब पांच वाहनों को टक्कर मारी है. हादसे में चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
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