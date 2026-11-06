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धनतेरस पर हमीरपुर में बेकाबू ट्राले का कहर, पांच गाड़ियों को मारी जोरदार टक्कर, चार लोग घायल

टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी ( ETV Bharat )

हमीरपुर: धनतेरस के त्योहार पर शुक्रवार को हमीरपुर शहर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मृदुल चौक पर एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्राले ने पांच वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना जबरदस्त था कि एक बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि अन्य वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. इस दुर्घटना में चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में भर्ती करवाया गया है.

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को धनतेरस के चलते हमीरपुर शहर में सुबह से ही वाहनों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ने से शहर की प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ था. इसी दौरान मृदुल चौक पर गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्राले ने सामने से आ रहे वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. ट्राले ने दो बोलेरो गाड़ियों, दो स्कूटियों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. अचानक हुए इस हादसे से चौक पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.