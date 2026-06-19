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भोरंज के देवर-भाभी एक साथ बने मेडिकल ऑफिसर, परिवार में 3 लोग हैं डॉक्टर

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मेडिकल ऑफिसर परीक्षा में हमीरपुर जिला के भोरंज उपरला के देवर-भाभी ने शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. रवि कांत और उनकी सगी भाभी डॉ. प्रियंका कुमारी ने परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे भोरंज क्षेत्र को गौरवान्वित किया है.

रवि कांत निवासी अप्पर भोरंज, जिला हमीरपुर ने मेडिकल ऑफिसर परीक्षा में प्रदेशभर में चौथा स्थान प्राप्त किया है. रवि कांत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोरंज से पूरी की. इसके बाद उन्होंने डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. जून माह में घोषित परिणामों में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चौथा रैंक प्राप्त किया.

वहीं उनकी सगी भाभी डॉ. प्रियंका कुमारी, पत्नी डॉ. कपिल कुमार, ने भी मेडिकल ऑफिसर परीक्षा में 28वां स्थान हासिल कर सफलता की नई मिसाल पेश की है. डॉ. प्रियंका ने अपनी शुरुआती शिक्षा डीएवी स्कूल शिमला से प्राप्त की और जमा दो तक की पढ़ाई साईं विजन पब्लिक स्कूल भरेड़ी से पूरी की. इसके बाद उन्होंने भी डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने मेडिकल ऑफिसर परीक्षा में 28वां रैंक प्राप्त कर परिवार का गौरव बढ़ाया. उनके पिता एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं जबकि माता गृहिणी हैं.

डॉ. प्रियंका के पति टांडा मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विशेषज्ञ

रवि कांत का परिवार पहले से ही चिकित्सा क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखता है. उनके बड़े भाई डॉ. कपिल कुमार वर्तमान में डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. कुछ माह पूर्व ही डॉ. कपिल कुमार का विवाह डॉ. प्रियंका कुमारी के साथ हुआ था. ऐसे में अब परिवार में दो भाई और एक पुत्रवधू सहित तीन डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ है. रवि कांत के पिता ध्यान सिंह बस्सी बाजार में अपना व्यवसाय करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं.