जिला परिषद रिजल्ट: सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी के विधानसभा क्षेत्रों में निपट गई कांग्रेस, हुआ बुरा हाल, सूपड़ा साफ
सीएम सुक्खू के गढ़ हमीरपुर में 19 में से 18 वॉर्ड हारी कांग्रेस. देहरा में कमलेश ठाकुर के क्षेत्र में हुआ क्लीन स्वीप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 4:02 PM IST
हमीरपुर/देहरा: रविवार को जिला परिषद और बीडीसी के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए. पूरे प्रदेश में जिला परिषद के नतीजे कांग्रेस के लिए सही संकेत नहीं माने जा सकते. ठीक अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इन पंचायत चुनावों से अगले विधानसभा चुनाव में जनता के मूड़ को भांपने का प्रयास बीजेपी-कांग्रेस ने किया. हालांकि चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुए, लेकिन इसके बाद भी दोनों पार्टियों ने अपने अपने समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारे थे. बीजेपी ने बाकायदा अपने समर्थित जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची भी जारी की थी.
नतीजों के बाद बीजेपी को 2027 में जीत की राह नजर आ रही है. दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ निराशा ही लगी है. हमीरपुर में जिला परिषद चुनाव में बीजेपी 19 में से 18 वार्ड हार गई. सिर्फ एक वार्ड पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई. आलम ये रहा कि सीएम सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले लहड़ा, मालग, सपड़ोह में भी कांग्रेस हार गई और सिर्फ अमलैहड़ वार्ड में ही कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र कुमार जीत हासिल कर पाए. पूरे जिले में कांग्रेस के हाथ यही एक मात्र सीट हाथ लगी.
|वार्ड नंबर
|वार्ड का नाम
|जीते हुए प्रत्याशी
|16
|लहड़ा
|रंजना
|17
|मालग
|बंदना
|18
|अमलैहड़
|रविंद्र
|19
|सपड़ोह
|नीलम कुमारी
देहरा में कांग्रेस क्लीन स्वीप
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस क्लीन स्वीप ही हो गई. वहां, कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई. तीनों जिला परिषद वार्डों में दो सीटें निर्दलीय और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई. दो निर्दलीय उम्मीदवार भी बीजेपी गुट के नेताओं के चेहते हैं.
ठाकुरद्वारा वॉर्ड 32: बागियों के बीच धर्मपाल की बड़ी जीत
वॉर्ड 32 ठाकुरद्वारा में चुनाव बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय रहा. कांग्रेस और बीजेपी दोनों के आधिकारिक उम्मीदवारों के साथ बागियों ने भी मैदान में ताल ठोकी. आखिर में निर्दलीय धर्मपाल ने 5293 वोट लेकर जीत दर्ज की. उन्होंने बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार बीके सुरजीत (4744 वोट) को हराया. कांग्रेस की बागी रुमा कौंडल (4168 वोट) तीसरे और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार सुनील कश्यप (4008 वोट) चौथे स्थान पर रहे. इस सीट पर बीजेपी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री रमेश धवाला की भूमिका अहम मानी जा रही है, जिनके समर्थित उम्मीदवार धर्मपाल ने जीत हासिल की.
हरिपुर वॉर्ड 38: बीजेपी की सुषमा ने मारी बाजी
वॉर्ड 38 हरिपुर में बीजेपी समर्थित सुषमा ने 9394 वोट लेकर शानदार जीत दर्ज की. कांग्रेस यहां दो उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन रणनीति उलटी पड़ गई. किरण गुलेरी को 6343 और कांग्रेस की वीना कुमारी को 4293 वोट मिले. इस जीत के पीछे बीजेपी में शामिल हो चुके पूर्व विधायक होशियार सिंह की सक्रियता को अहम माना जा रहा है.
बढ़ल वॉर्ड 41: निर्दलीय अंकुश शेरिया का कब्जा
वॉर्ड 41 बढ़ल में भी निर्दलीय उम्मीदवार अंकुश शेरिया ने 7567 वोट लेकर जीत हासिल की. दूसरे स्थान पर सत्यार्थ श्रीवास्तव (6333 वोट) और तीसरे पर बीजेपी के अनिल कुमार (5740 वोट) रहे. कांग्रेस ने यहां पर किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दिया था.
गुटबाजी का चुनावों में दिखा असर?
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस में उम्मीदवार चयन को लेकर असंतोष और गुटबाजी का असर सीधे चुनाव परिणामों पर पड़ा. खासकर ठाकुरद्वारा और हरिपुर में बागियों की भूमिका ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया. बताया जा रहा है कि विधायक कमलेश ठाकुर ने ठाकुरद्वारा से जीते धर्मपाल और बढ़ल से विजेता अंकुश शेरिया से संपर्क साधना शुरू कर दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि अंकुश शेरिया और धर्मपाल कांग्रेस के साथ जाते हैं या स्वतंत्र रुख अपनाते हुए सही समय का इंतजार करते हैं.
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