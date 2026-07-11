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'बावड़ियों' को 'जिंदा' करने की मुहिम, जलसंकट का पक्का इलाज, जानिए क्या है ये अभियान

बावड़ी के बाहर सफाई कर रही सुलेचना देवी ने बताया 'हमारे गांव की बावड़ी कई दशक पुरानी है और इसका पानी आज भी बेहद मीठा, ठंडा और स्वच्छ है. लगभग 30 वर्ष पहले आसपास के दो-तीन गांवों के लोग भी इसी बावड़ी से पानी भरने आते थे. समय के साथ हर घर नल से जल योजना लागू होने के बाद इसकी देखभाल कम हो गई. बावड़ी के एक हिस्से में रिसाव होने से इसकी सीढ़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन जब भी पेयजल आपूर्ति बाधित होती है, गांव के लोग आज भी इसी बावड़ी का पानी पीने और मंदिर की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसलिए हम इसे बचाना चाहते हैं, ताकि ये बावड़ी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे.'

ईटीवी भारत ने इस अनूठी पहल को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया, जहां साफ दिखता है कि हमीरपुर में जल संरक्षण को लेकर प्रशासन केवल बातें नहीं, बल्कि धरातल पर काम कर रहा है. ब्राहलड़ी गांव में लोग सालों पुरानी बावड़ी की सफाई में जुटे हैं. लोग आस पास उगी झाड़ियों को काट रहे हैं और यहां जमा हुए मलबे को हटा रहे हैं, ताकि बावड़ी का संरक्षण किया जा सके. डीसी गंधर्वा राठौड़ यहां खुद मौके पर मुआयना करके लौटी हैं.

उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने कहा कि ' पंचायतों के माध्यम से इन जलस्रोतों की मरम्मत 15वें वित्त आयोग सहित अन्य सरकारी योजनाओं के तहत करवाई जा सकती है. जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है. आम लोगों, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले रहा है. इससे न केवल प्राकृतिक जलस्रोत सुरक्षित होंगे, बल्कि भूजल स्तर में सुधार होगा और जलजनित रोगों की आशंका भी कम होगी. जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जल शक्ति विभाग, वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग हरसंभव सहयोग प्रदान करेंगे.'

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सीएम सुक्खू के गृह जिले नादौन में लोगों ने इन बावड़ियों को बचाने की मुहिम चलाई है. इसके लिए डीसी हमीरपुर अपने आप कमान संभाले हुई हैं. यह पहल अब जमीन पर भी दिखाई देने लगी है. इन बावड़ियों का फिर से जीवित करना जल संरक्षण का ही एक हिस्सा है. हमीरपुर की डीसी गंधर्वा राठौर खुद फील्ड में उतरकर जिले की पारंपरिक बावड़ियों की सफाई और संरक्षण का काम करवा रही हैं. स्थानीय लोगों की भागीदारी भी इस मुहिम को मजबूत बना रही है.

बदलते दौरे के साथ हर घल में नल पहुंचा और इन बावड़ियों की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई. इनकी देखरेख कम हो गई, लोगों ने इन बावड़ियों की तरफ जाना कम कर दिया. इसके अलावा वाटर लेवल कम होने के कारण इनके स्त्रोत सूखने लगे. साफ सफाई, मरम्मत न होने से ये बावड़ियां दम तोड़ने लगी नतीजा जो बावड़ियां 12 माह पानी से भरी रहती थी उनमें पानी ही सूख गया. गांवों में कई बावड़ियां ऐसी भी हैं, जिनमें पानी तो है लेकिन रखरखाव न होने के कारण गंदा हो चुका है. इन बावड़ियों को मरता देख लोग और प्रशासन इन्हें बचाने के लिए आगे आए. लोग इन बावड़ियों का अस्तित्व मिटता नहीं देख सकते, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये बावड़ियां जीवनदायिनी हैं. गर्मियों में सूखा पड़ने पर जब घर में लगे नल में कई दिन तक पानी की बूंद नहीं टपकती, तब यही बावड़ियां लोगों, पशुओं की प्यास बुझाने के साथ उनकी दैनिक जरूरतों के लिए पानी मुहैया करवाती हैं.

हमीरपुर (समित ठाकुर की रिपोर्ट): अक्सर कहा जाता है कि "जल है तो कल है." हिमाचल के ग्रामीण आंचल में बावड़ियां आनंतकाल से लोगों की प्यास बुझा रही हैं. आज भी इन बावड़ियों में निर्मल जलधारा बहती है. बावड़ियां एक प्रकार से छोटा सा कुंआ ही हैं, जिनमें जमीन के नीचे से प्राकृतिक तौर पर जलधारा निकलती है. ये एकदम शुद्ध, ठंडा और मीठा पीने का पानी लोगों को मुहैया करवाती हैं. हिमाचल में आज भी कई गांव पीने के पानी के लिए इन्हीं बावड़ियों पर निर्भर हैं.

अनमोल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत हैं बावड़ियां (ETV Bharat)

प्रशासन ने करवाया बावड़ियों का सर्वे

उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने खुद ब्रहालड़ी पंचायत और नौरा गांव का दौरा कर बावड़ियों की साफ सफाई करवाई और बावड़ियों का जायजा लेकर उनकी मरम्मत के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए. साथ ही वो इनके संरक्षण पर करीब से नजर रख रही हैं. उनका मकसद इन बावड़ियों को आने वाले पीढ़ियों के लिए जीवित करना है. इससे वर्तमान में पानी की किल्लत भी दूर होगी. करीब एक माह पहले उन्होंने जिलेभर में प्राकृतिक जलस्रोतों का सर्वे करवाया था, ताकि बारिश से पहले उन्हें साफ कर रिचार्ज के लिए तैयार किया जा सके. सर्वे के दौरान 430 बावड़ियां और अन्य पारंपरिक जलस्रोत चिन्हित किए हैं, जिनमें से करीब 250 की सफाई पूरी की जा चुकी है. इसके अलावा अमृत सरोवर योजना के तहत बने लगभग 400 से 500 जल टैंकों और पारंपरिक जलस्रोतों की भी चरणबद्ध सफाई की जा रही है.

जिला प्रशासन के सहयोग से हो रहा बावड़ियों का संरक्षण (ETV Bharat)

हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर हैं बावड़ियां

बावड़ियां हिमाचल की अनमोल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी हैं, जिसने सदियों से यहां के जनजीवन को सींचा है. इन पारंपरिक बावड़ियों को स्थानीय भाषा में बाओली, नौण या खातरी भी कहा जाता है. पहाड़ी जीवन में पानी के ये स्रोत केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि शिल्पकारी, संस्कृति और गहरी आस्था के जीवंत केंद्र हैं, लेकिन अनदेखी का शिकार होने के कारण ये संकट में हैं. अब इन्हें फिर से जीवित करने की मुहिम शुरू की गई है. आज भी हिमाचल के गांवों में शादी-ब्याह या अन्य शुभ कार्यों के दौरान 'बावड़ी पूजन' की परंपरा है. दूल्हा-दुल्हन जल देवता का आशीर्वाद लेने यहां आते हैं, जो यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज इन बावड़ियो को कितना पवित्र और पूजनीय मानते थे, क्योंकि पुराने जमाने यही पानी की जरूरतों को पूरा करती थीं.

उपायुक्त स्वयं बावड़ियों पर पहुंचकर सफाई कार्यों का निरीक्षण कर रही हैं और महिलाओं को इस अभियान से जोड़ रही हैं. महिला मंडलों और ग्रामीणों का उत्साह इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.- अजय कुमार, उपप्रधान, ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी

वहीं, स्थानीय महिला वृंदा शर्मा के साथ तीन गांवों की महिलाएं मिलकर बावड़ियों की सफाई कर रही हैं. उनके साथ कुछ युवा भी हैं. बावड़ी के आंगन में कुछ महिलाएं झाड़ू लगा रही है. कुछ लोग सीढ़ियों पर जमी शैवाल को हटा रहे हैं. साथ ही बावड़ी की सीढ़ियों को भी साफ किया जा रहा है.

वृंदा शर्मा कहती हैं कि 'भविष्य में पानी का संकट बढ़ सकता है, इसलिए पारंपरिक जलस्रोतों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है. गांव की बावड़ियों और कुओं की नियमित सफाई करना जरूरी है. मरम्मत की आवश्यकता होने पर, उन्हें पंचायत के माध्यम से दुरूस्त करवाया जाए.'

बावड़ी की सफाई करती महिलाएं (ETV Bharat)

पत्थरों को तराश कर बनाई जाती है बावड़ी

हिमाचल की बावड़ियों की बनावट बेहद अनूठी होती है. इन्हें पहाड़ों के भीतर से फूटने वाले प्राकृतिक जल स्रोतों के ऊपर तराशे गए पत्थरों की मदद से बनाया जाता है. आमतौर पर इनमें पानी के मुख्य कुंड तक पहुंचने के लिए सुंदर पत्थरों की सीढ़ियां बनाई जाती हैं. सबसे नीचे एक कुंड बनाया जाता है. कई ऐतिहासिक बावड़ियों की दीवारों पर देवी-देवताओं और अन्य धार्मिक आकृतियां उकेरी गई होती हैं.

गांव में बनी पुरानी बावड़ी (ETV Bharat)

ब्रहालड़ी निवासी ज्ञान चंद ने कहा कि 'प्रशासन ने वर्षों बाद प्राकृतिक जलस्रोतों की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है. यदि हर व्यक्ति इस अभियान में सहयोग करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिल सकेगा. इन बावड़ियों का पानी सीधे पहाड़ों की चट्टानों से छनकर आता है. पत्थरों और जड़ी-बूटियों के बीच से गुजरने के कारण ये जल न केवल औषधीय गुणों से भरपूर होता है, बल्कि पूरी तरह शुद्ध और मिनरल वाटर से भी कहीं बेहतर होता है. इन बावड़ियों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब जून के महीने में सूरज आग उगलता है, तब बावड़ी का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है. वहीं, जब दिसंबर-जनवरी में पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड और बर्फबारी होती है, तब इनका पानी छूने पर हल्का गुनगुना महसूस होता है.'

बावड़ियों के संरक्षण के लिए चलाया गया अभियान (ETV Bharat)

बावड़ियों के साथ जुड़ी हैं कई कहानियां

हिमाचल की कई बावड़ियों के साथ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हैं. सुकेत (सुंदरनगर), मंडी, कांगड़ा और चंबा के राजा-महाराजाओं और कलाप्रेमी रानियों ने अपने शासनकाल में राहगीरों की सुविधा के लिए भव्य बावड़ियों का निर्माण करवाया था. आज भी ये बावड़ियां लोगों की प्यास बुझा रही हैं. कुछ बावड़ियों के बारे में लोकमान्यता है कि इन्हें पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में चट्टानें काटकर तैयार किया था. बावड़ियों का जिक्र हिमाचल के लोकगीतों में भी मिलता है.

भविष्य में जल संकट होगा कम

कई ऐसी बावड़ियां थीं, जिनका वर्षों से उपयोग नहीं हो रहा था. अब उन्हें साफ कर दोबारा उपयोग के योग्य बनाया जा रहा है, ताकि बारिश के बाद वो फिर से पानी से भर सकें. हाल की बारिश के बाद कई साफ की गई बावड़ियों में जलस्तर बढ़ा है, जो इस अभियान की सफलता का संकेत है. बावड़ियों का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा, मीठा और स्वच्छ होता है और जल संकट के समय यह लोगों के लिए बड़ा सहारा बन सकता है. इन जलस्रोतों का समय पर संरक्षण और रिचार्ज किया जाए तो भविष्य में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है.- उपायुक्त हमीरपुर गंधर्वा राठौर

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