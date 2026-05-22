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ऑफिस नहीं फील्ड में एक्शन, मौके पर समस्याएं निपटाने में यकीन, ये है देश की टॉप 100 डीसी में शुमार गंधर्वा की पहचान

हमीरपुर: डीसी शब्द ही अपने आप में अपनी ताकत का बयान करता है. यदि ताकत के साथ संवेदना और वंचित वर्ग के उत्थान का प्रयास घुल-मिल जाए तो यह संयोग सोने पर सुहागे जैसा होता है. इसी ताकतवर शब्द की नेम प्लेट वाली एक युवा आईएएस अफसर हैं गंधर्वा राठौर. ये महिला अफसर राज्य के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू के जिला हमीरपुर की डीसी हैं. डीसी चाहे तो एयर कंडीशंड ऑफिस में बैठकर फाइल्स निपटाए और वहीं से अधीनस्थों को आदेश जारी करें, लेकिन गंधर्वा राठौर लीक से हटकर काम करने में विश्वास करती हैं. यह अधिकारी अक्सर फील्ड में सक्रिय नजर आती हैं. जाहिर है, जब जिले का मुखिया गांवों और पंचायतों में पहुंचता है तो पूरा प्रशासनिक अमला भी साथ होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लोगों की कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो जाता है. फेम इंडिया के सर्वे में देश के टॉप 100 जिलाधीशों में शामिल गंधर्वा राठौर की कार्यशैली आज हमीरपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

गांव-गांव पहुंच रही प्रशासन की टीम

उपायुक्त बनने के बाद गंधर्वा राठौर ने जनसुनवाई, पारदर्शिता और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है. वह नियमित रूप से पंचायतों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण करती हैं और अधिकारियों को तय समय सीमा में योजनाएं पूरी करने के निर्देश देती हैं. जंगल रोपा, ललीण, नालटी, धलोट समेत कई पंचायतों में पहुंचकर उन्होंने पार्क, पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय, कॉमन सर्विस सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं.

उपायुक्त गंधर्वा राठौर की ईटीवी भारत से खास बातचीत (ETV BHARAT)

केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहतीं डीसी हमीरपुर

गंधर्वा राठौर की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि वह केवल दफ्तरों में बैठकर समीक्षा बैठकों तक सीमित नहीं रहतीं. वह खुद फील्ड में जाकर योजनाओं की जमीनी हकीकत देखती हैं. महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों से सीधा संवाद उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा बन चुका है. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांवों का दौरा करने से कई समस्याओं का निपटारा मौके पर ही हो जाता है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते.

विकास कार्यों में दिखा बेहतर प्रदर्शन

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में विकास कार्यों की श्रेणी में हमीरपुर जिले का बेहतर प्रदर्शन प्रशासन की सक्रिय निगरानी को दर्शाता है. मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे कई कार्यों में भी जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. यही वजह है कि फेम इंडिया और एशिया पोस्ट एजेंसी के सर्वे में हमीरपुर को देश के टॉप 100 जिलों में स्थान मिला है. गंधर्वा राठौर ने इसका श्रेय पूरे जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया है.