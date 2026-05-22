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ऑफिस नहीं फील्ड में एक्शन, मौके पर समस्याएं निपटाने में यकीन, ये है देश की टॉप 100 डीसी में शुमार गंधर्वा की पहचान

हाल ही में फेम इंडिया और एशिया पोस्ट एजेंसी के सर्वे में हमीरपुर को देश के टॉप 100 जिलों में स्थान मिला है.

GANDHARVA RATHORE
हमीरपुर जिले की उपायुक्त गंधर्वा राठौर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 5:30 PM IST

5 Min Read
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हमीरपुर: डीसी शब्द ही अपने आप में अपनी ताकत का बयान करता है. यदि ताकत के साथ संवेदना और वंचित वर्ग के उत्थान का प्रयास घुल-मिल जाए तो यह संयोग सोने पर सुहागे जैसा होता है. इसी ताकतवर शब्द की नेम प्लेट वाली एक युवा आईएएस अफसर हैं गंधर्वा राठौर. ये महिला अफसर राज्य के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू के जिला हमीरपुर की डीसी हैं. डीसी चाहे तो एयर कंडीशंड ऑफिस में बैठकर फाइल्स निपटाए और वहीं से अधीनस्थों को आदेश जारी करें, लेकिन गंधर्वा राठौर लीक से हटकर काम करने में विश्वास करती हैं. यह अधिकारी अक्सर फील्ड में सक्रिय नजर आती हैं. जाहिर है, जब जिले का मुखिया गांवों और पंचायतों में पहुंचता है तो पूरा प्रशासनिक अमला भी साथ होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लोगों की कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो जाता है. फेम इंडिया के सर्वे में देश के टॉप 100 जिलाधीशों में शामिल गंधर्वा राठौर की कार्यशैली आज हमीरपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

गांव-गांव पहुंच रही प्रशासन की टीम

उपायुक्त बनने के बाद गंधर्वा राठौर ने जनसुनवाई, पारदर्शिता और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है. वह नियमित रूप से पंचायतों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण करती हैं और अधिकारियों को तय समय सीमा में योजनाएं पूरी करने के निर्देश देती हैं. जंगल रोपा, ललीण, नालटी, धलोट समेत कई पंचायतों में पहुंचकर उन्होंने पार्क, पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय, कॉमन सर्विस सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं.

उपायुक्त गंधर्वा राठौर की ईटीवी भारत से खास बातचीत (ETV BHARAT)

केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहतीं डीसी हमीरपुर

गंधर्वा राठौर की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि वह केवल दफ्तरों में बैठकर समीक्षा बैठकों तक सीमित नहीं रहतीं. वह खुद फील्ड में जाकर योजनाओं की जमीनी हकीकत देखती हैं. महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों से सीधा संवाद उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा बन चुका है. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांवों का दौरा करने से कई समस्याओं का निपटारा मौके पर ही हो जाता है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते.

विकास कार्यों में दिखा बेहतर प्रदर्शन

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में विकास कार्यों की श्रेणी में हमीरपुर जिले का बेहतर प्रदर्शन प्रशासन की सक्रिय निगरानी को दर्शाता है. मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे कई कार्यों में भी जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. यही वजह है कि फेम इंडिया और एशिया पोस्ट एजेंसी के सर्वे में हमीरपुर को देश के टॉप 100 जिलों में स्थान मिला है. गंधर्वा राठौर ने इसका श्रेय पूरे जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया है.

सिविल सेवा में भी रहा शानदार सफर

वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी गंधर्वा राठौर मूल रूप से राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं. उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में ऑल इंडिया 93वीं रैंक हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान बनाया. इससे पहले वह पश्चिम बंगाल में एसडीएम, कांगड़ा में बंदोबस्त अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक तथा कौशल विकास निगम में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं. प्रशासनिक अनुभव और जमीनी कार्यशैली का यही मेल आज उन्हें प्रदेश के चर्चित अधिकारियों में शामिल कर रहा है.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष फोकस

उपायुक्त गंधर्वा राठौर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर भी विशेष जोर दे रही हैं. उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें. प्रशासन हिमाचली उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए भी प्रयास कर रहा है. इसके लिए विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से बातचीत की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय उत्पादों को दिल्ली और अन्य राज्यों के बाजारों में बेहतर अवसर मिले तो महिलाओं की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

लोगों के बीच रहकर काम करना ही प्राथमिकता

गंधर्वा राठौर ने कहा कि एक अधिकारी के रूप में उनकी प्राथमिकता हमेशा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना रही है. हमीरपुर भौगोलिक दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा जिला है, इसलिए गांव-गांव पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करना आसान है और इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ती है. उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास आगे भी यही रहेगा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए.

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