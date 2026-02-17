ETV Bharat / state

दुकान में सिलेंडर फटने से अफरा-तफरी, 3 झुलसे, एक AIIMS रेफर

हमीरपुर: जिला हमीरपुर के भोटा स्थानीय बाजार में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जब एक दुकान में अचानक आग लग गई. इस घटना में तीन लोग झुलस गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने के चलते एम्स रेफर किया गया है. सिलेंडर फटने से दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. पुलिस जांच में जुटी है.

भोटा में दुकान में लगी भीषण आग

परिजनों के अनुसार, सुबह करीब पांच बजे पुरुषोत्तम चंद पुत्र गोरख राम अपनी दुकान खोलने पहुंचे. जैसे ही उन्होंने शटर के पास पहुंचकर अंदर देखा तो दुकान के भीतर आग की तेज लपटें उठ रही थी और धुएं का गुबार बाहर निकल रहा था. इसके बाद उन्होंने फौरन शटर खोलने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक तपिश के कारण शटर को हाथ लगाना भी मुश्किल हो गया. इसके बाद शोर सुनकर पास में किराना दुकान चलाने वाले कमलेश कुमार और दूध सप्लायर राकेश कुमार भी मौके पर पहुंचे. तीनों ने मिलकर शटर उठाने की कोशिश की. इसी दौरान अचानक अंदर रखे गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया.