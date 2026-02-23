फर्जी एंटी टेरर ऑफिसर बन 20 घंटे डिजिटल अरेस्ट, रिटायर्ड अधिकारी से ऐंठे रुपए, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
हिमाचल प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे. दिल्ली बम ब्लास्ट में नाम जोड़ने की धमकी देकर बड़ा फ्रॉड.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 1:59 PM IST|
Updated : February 23, 2026 at 2:48 PM IST
हमीरपुर: पुलिस के द्वारा जागरूक करने के बावजूद हिमाचल में लोग साइबर ठगों के जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं. सआइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला हमीरपुर जिले से सामने आया है. जिला हमीरपुर में साइबर ठगों ने फर्जी एंटी टेरर अफसर बनकर 78 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी और उनकी पत्नी को करीब 20 घंटे तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखकर 80 हजार रुपए ठग लिए. आतंकवादी गतिविधियों और दिल्ली बम ब्लास्ट में संलिप्तता का भय दिखाकर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को इस कदर दहशत में डाल दिया कि वे अगले दिन 6 लाख रुपए की एफडी तुड़वाने बैंक पहुंच गए.
फर्जी एंटी टेरर ऑफिसर बन 20 घंटे डिजिटल अरेस्ट
पीड़ित दंपति के मुताबिक, घटना 19 फरवरी दोपहर करीब तीन बजे शुरू हुई. दंपति को एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें कॉलर ने खुद को एंटी टेररिस्ट सेल का अधिकारी बताया. उसने दावा किया कि उनके मोबाइल नंबर और बैंक खाते का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में हुआ है और दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़े मामले में उनका नाम सामने आया है. शुरुआत में बुजुर्ग ने इस पर संदेह जताया, लेकिन ठगों ने वीडियो कॉल कर फर्जी पहचान पत्र और कथित सरकारी दस्तावेज दिखाकर उन्हें विश्वास में ले लिया.
दिल्ली बम ब्लास्ट में नाम जोड़ने की धमकी देकर ठगी
दस्तावेज सत्यापन और जांच प्रक्रिया के नाम पर ठगों ने बुजुर्ग से ऑनलाइन 80 हजार रुपए ट्रांसफर करवा लिए. इसके बाद उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर जोड़े रखा गया. रात होने पर जब दंपति ने खाना बनाने और आराम करने की बात कही तो ठगों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वे किसी से संपर्क न करें, घर के दरवाजे-खिड़कियां बंद रखें और फोन काटने की कोशिश न करें, अन्यथा फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा. डर और मानसिक दबाव में दंपति लगभग 20 घंटे तक ठगों के संपर्क में रहे.
अगले दिन ठगों ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपनी 6 लाख रुपए की एफडी तुड़वाकर जांच के लिए रकम तैयार रखें. निर्देशों का पालन करते हुए बुजुर्ग दंपति आईसीआईसी बैंक की भोटा चौक शाखा पहुंचे और एफडी तोड़ने की बात कही. लंबे समय से ग्राहक रहे बुजुर्ग के अचानक इस निर्णय से बैंक कर्मियों को संदेह हुआ. शाखा प्रबंधक मनीष मनु ने उन्हें अपने केबिन में बुलाकर विस्तार से पूछताछ की. बातचीत के दौरान बुजुर्ग काफी घबराए हुए थे. उन्होंने पूरी घटना बताई और बताया कि फोन पर अभी भी वीडियो कॉल जारी है. शाखा प्रबंधक ने फोन लेकर ठगों से बात की, जिसके बाद मामला साफ हो गया कि यह साइबर ठगी है.
इसके बाद बैंक प्रबंधन ने फौरन बुजुर्ग के बच्चों को इसकी सूचना दी. पीड़ित दंपति के बच्चे बाहर रहते हैं, जिन्होंने टोल फ्री नंबर 1930 पर साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. एहतियात के तौर पर बुजुर्ग का नया बैंक खाता खोलकर उनकी राशि सुरक्षित ट्रांसफर कर दी गई. इस तरह से समय रहते बैंक मैनेजर की सतर्कता से बड़ी ठगी टल गई और उनकी जमा पूंजी सुरक्षित बचा ली गई.
अनजान कॉल आने पर क्या करें?
- मोबाइल और फोन पर कॉल आने पर कॉल करने वाले की पुष्टि करें.
- अगर आपको लगता है कि किसी तरह की धोखाधड़ी है, तो फोन काट दें.
- फौरन पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क कर मामले की रिपोर्ट करें.
- राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें.
- साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी लॉग इन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
- जागरकता बढ़ाने के लिए लोगों से अपना अनुभव साझा करें.
पुलिस नहीं करती डिजिटल अरेस्ट
हमीरपुर के एसपी बलवीर ठाकुर ने स्पष्ट किया कि, "पुलिस किसी भी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती. किसी भी संदिग्ध कॉल पर घबराएं नहीं, न तो पैसे ट्रांसफर करें और न ही बैंक या व्यक्तिगत जानकारी साझा करें. ऐसी स्थिति में तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें. सावधानी में ही सुरक्षा है."
बिल्कुल भी न करें ये गलती
- अनजान नंबर से कॉल आने पर किसी को व्यक्तिगत जानकारी न दें.
- अनजान या संदिग्ध नंबर पर भूलकर भी ज्यादा बातचीत न करें.
- किसी अनजान के कहने पर पैसे न भेजें.
- किसी से कोई भी OTP साझा न करें.
- अनजान नंबर से कॉल करने वाले पर भरोसा बिल्कुल न करें.
वहीं, हमीरपुर आईसीआईसीआई बैंक शाखा प्रबंधक मनीष मनु ने कहा कि, "शातिर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. यदि कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर धनराशि या जानकारी मांगता है तो तुरंत बैंक या पुलिस से पुष्टि करें. सतर्कता ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है."
ये भी पढ़ें: शिमला पुलिस ने कबूतरबाज महिला को किया गिरफ्तार, चंडीगढ़ में छिपकर बैठी थी
ये भी पढ़ें: नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस में बड़ी सफलता, विदेश से रची गई थी साजिश, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार