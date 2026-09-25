ETV Bharat / state

हमीरपुर में 80 मिमी बारिश से तबाही: तिल और उड़द की फसल तबाह, किसानों ने मांगा मुआवज़ा

80 मिमी बारिश से डूब गए खेत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: हमीरपुर जिले में आफत बनकर बरसी बारिश ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है और खेतों में खड़ी खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. बीते 24 घंटों के दौरान जिले में करीब 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे खेतों में पानी भर गया. तिल, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसलें जलमग्न होकर सड़ने की कगार पर पहुंच गई हैं. मेहनत की कमाई डूबती देख किसान अपने परिवारों के भरण-पोषण और सिर पर चढ़े कर्ज़ को लेकर गहरे तनाव में हैं. पानी में डूबीं 1.92 लाख हेक्टेयर की फसलें: जिले के भरुआ सुमेरपुर, पौथिया और मरवाहार समेत दर्जनों गाँवों में हजारों बीघे तिल की फसल पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई है. कई खेतों में फसलें टूटकर गिर गई हैं और अब सिर्फ डंठल ही नज़र आ रहे हैं. लगभग 1.92 लाख हेक्टेयर में बोई गई खरीफ फसलों में से तिल और दालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है. पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर जल्द से जल्द राहत राशि देने की गुहार लगाई है. 1.92 लाख हेक्टेयर की खरीफ फसलों पर बारिश की मार (Photo Credit: ETV Bharat)