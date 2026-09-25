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हमीरपुर में 80 मिमी बारिश से तबाही: तिल और उड़द की फसल तबाह, किसानों ने मांगा मुआवज़ा

हमीरपुर में 80 मिमी बारिश के कारण जलभराव से तिल और दालों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं.

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80 मिमी बारिश से डूब गए खेत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:29 PM IST

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हमीरपुर: हमीरपुर जिले में आफत बनकर बरसी बारिश ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है और खेतों में खड़ी खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. बीते 24 घंटों के दौरान जिले में करीब 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे खेतों में पानी भर गया. तिल, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसलें जलमग्न होकर सड़ने की कगार पर पहुंच गई हैं. मेहनत की कमाई डूबती देख किसान अपने परिवारों के भरण-पोषण और सिर पर चढ़े कर्ज़ को लेकर गहरे तनाव में हैं.

पानी में डूबीं 1.92 लाख हेक्टेयर की फसलें: जिले के भरुआ सुमेरपुर, पौथिया और मरवाहार समेत दर्जनों गाँवों में हजारों बीघे तिल की फसल पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई है. कई खेतों में फसलें टूटकर गिर गई हैं और अब सिर्फ डंठल ही नज़र आ रहे हैं. लगभग 1.92 लाख हेक्टेयर में बोई गई खरीफ फसलों में से तिल और दालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है. पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर जल्द से जल्द राहत राशि देने की गुहार लगाई है.

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1.92 लाख हेक्टेयर की खरीफ फसलों पर बारिश की मार (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन की अपील-आपात स्थिति में 112 मिलाएं: खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है. बिजली के खंभों, बड़े पेड़ों, कमजोर इमारतों और टिन शेड से दूर रहने तथा वज्रपात के समय खुले मैदानों में न जाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा किसानों को अपनी फसल और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा गया है. किसी भी तरह की परेशानी या आपातकालीन स्थिति में तुरंत 112 नंबर पर संपर्क करने की अपील की गई है.

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्कूल बंद: मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएँ चलने का अलर्ट जारी किया है. खराब मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी अशोक कुमार के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकेश खरवार ने शनिवार 26 सितंबर को कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. अधिकारियों ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है.

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