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हमीरपुर में रिश्तों का कत्ल: मां, पिता, भाई और पत्नी तक बने निशाना, साल भर में 10 हत्याओं से दहला जिला

सालभर में सामने आईं हत्या की दस खौफनाक वारदात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: जिस घर में कभी साथ जीने-मरने की कसमें खाई जाती थीं, वहीं अब रिश्तों का खून बहने लगा है. कहीं जमीन के विवाद में बेटे ने मां की जान ले ली तो कहीं रुपये नहीं मिलने पर पिता की हत्या कर दी. भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया तो एक मामले में पति पर पत्नी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा. हमीरपुर में इस साल सामने आईं हत्या की 10 घटनाओं की पड़ताल में रिश्तों को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है.

इन सभी मामलों में आरोपी और मृतक के बीच पारिवारिक या रिश्तेदारी का संबंध था. घरेलू कलह, जमीन-जायदाद का विवाद और रुपये का लेनदेन खूनी संघर्ष की वजह बने. कई मामलों में परिवार के भीतर पहले से चल रहा विवाद एक झगड़े के बाद हत्या तक पहुंच गया. इन घटनाओं ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि आखिर अपनों के बीच बढ़ती रंजिश जानलेवा क्यों बनती जा रही है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक. (Video Credit: ETV Bharat) रिश्तों के भीतर पनपी रंजिश, इन घटनाओं में गईं जान: 27 मार्च को राठ कोतवाली क्षेत्र के ददरी गांव में जयदेवी की हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में उसके ससुर जगत सिंह, सास कुसमारानी और तीन ननदों को आरोपी बनाया है. पुलिस के अनुसार, बहू के कथित अवैध संबंधों को लेकर परिवार में विवाद हुआ था. आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने एकराय होकर जयदेवी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. इसके बाद 24 अप्रैल को बिवांर थाना क्षेत्र के निवादा गांव में पुष्पम सिंह चंदेल की हत्या का मामला सामने आया. पुलिस के मुताबिक, पारिवारिक कलह के चलते पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि पुष्पम को कमरे में बंद कर उनके गले में साफी का फंदा लगाकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी आरोपपत्र दाखिल हो चुका है. 13 मई को बिवांर थाना क्षेत्र में शैलेंद्र सिंह उर्फ सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, शैलेंद्र आरोपी शिवेंद्र सिंह की चचेरी बहन के पति थे. शराब पीने के बाद हुए विवाद में आरोपियों ने एकराय होकर उन्हें गोली मार दी. इस मामले में भी पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. महिला से संबंध के शक में भाई ने भाई को मार डाला: 12 और 13 जुलाई की दरमियानी रात राठ कोतवाली क्षेत्र के स्यावरी गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात हुई. यहां हरदयाल ने अपने बड़े भाई श्यामबिहारी (65) पर बांका से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, दोनों भाइयों के बीच एक महिला से कथित अवैध संबंधों के शक को लेकर विवाद चल रहा था. इस मामले में भी पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. 15 अगस्त को सुमेरपुर थाना क्षेत्र में योगेंद्र सिंह उर्फ भूरे सिंह चंदेल की हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी मृतक की बहन की जेठानी का भतीजा था. आरोप है कि आरोपी योगेंद्र को इंगोहटा बस स्टैंड से अपने साथ ले गए और मारपीट के बाद उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर दिया. पुलिस ने शराब के नशे में हुए विवाद को हत्या की वजह बताया है. इस मामले में भी आरोपपत्र दाखिल हो चुका है. पिता ने टोका तो बेटे ने ईंट से किया हमला: 11 सितंबर को मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहुनी खुर्द गांव में नरेश ने अपने पिता ठकुरदास पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, घटना के समय पिता और बेटा दोनों शराब के नशे में थे. नरेश का अपनी भाभी से विवाद हो रहा था और पिता ने इसका विरोध किया. इसी बात से नाराज होकर बेटे ने पिता पर ईंट से हमला कर दिया. इस मामले में भी पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. 12 सितंबर को सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंदपुरवा बुजुर्ग गांव में बेटे ने अपनी 74 वर्षीय मां की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, आनंदी यादव ने अपनी मां रामश्री यादव पर लोहे के सब्बल और ईंट से हमला किया था. बताया गया कि आनंदी अपनी मां पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थीं. मां के इनकार करने पर आरोपी ने उन पर हमला कर दिया.