हमीरपुर में रिश्तों का कत्ल: मां, पिता, भाई और पत्नी तक बने निशाना, साल भर में 10 हत्याओं से दहला जिला
हमीरपुर में पारिवारिक कलह, जमीन विवाद और पैसों के लेनदेन के चलते इस साल अपनों ने ही अपनों की जान ले ली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:34 PM IST
हमीरपुर: जिस घर में कभी साथ जीने-मरने की कसमें खाई जाती थीं, वहीं अब रिश्तों का खून बहने लगा है. कहीं जमीन के विवाद में बेटे ने मां की जान ले ली तो कहीं रुपये नहीं मिलने पर पिता की हत्या कर दी. भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया तो एक मामले में पति पर पत्नी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा. हमीरपुर में इस साल सामने आईं हत्या की 10 घटनाओं की पड़ताल में रिश्तों को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है.
इन सभी मामलों में आरोपी और मृतक के बीच पारिवारिक या रिश्तेदारी का संबंध था. घरेलू कलह, जमीन-जायदाद का विवाद और रुपये का लेनदेन खूनी संघर्ष की वजह बने. कई मामलों में परिवार के भीतर पहले से चल रहा विवाद एक झगड़े के बाद हत्या तक पहुंच गया. इन घटनाओं ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि आखिर अपनों के बीच बढ़ती रंजिश जानलेवा क्यों बनती जा रही है.
रिश्तों के भीतर पनपी रंजिश, इन घटनाओं में गईं जान: 27 मार्च को राठ कोतवाली क्षेत्र के ददरी गांव में जयदेवी की हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में उसके ससुर जगत सिंह, सास कुसमारानी और तीन ननदों को आरोपी बनाया है. पुलिस के अनुसार, बहू के कथित अवैध संबंधों को लेकर परिवार में विवाद हुआ था. आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने एकराय होकर जयदेवी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.
इसके बाद 24 अप्रैल को बिवांर थाना क्षेत्र के निवादा गांव में पुष्पम सिंह चंदेल की हत्या का मामला सामने आया. पुलिस के मुताबिक, पारिवारिक कलह के चलते पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि पुष्पम को कमरे में बंद कर उनके गले में साफी का फंदा लगाकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी आरोपपत्र दाखिल हो चुका है.
13 मई को बिवांर थाना क्षेत्र में शैलेंद्र सिंह उर्फ सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, शैलेंद्र आरोपी शिवेंद्र सिंह की चचेरी बहन के पति थे. शराब पीने के बाद हुए विवाद में आरोपियों ने एकराय होकर उन्हें गोली मार दी. इस मामले में भी पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.
महिला से संबंध के शक में भाई ने भाई को मार डाला: 12 और 13 जुलाई की दरमियानी रात राठ कोतवाली क्षेत्र के स्यावरी गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात हुई. यहां हरदयाल ने अपने बड़े भाई श्यामबिहारी (65) पर बांका से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, दोनों भाइयों के बीच एक महिला से कथित अवैध संबंधों के शक को लेकर विवाद चल रहा था. इस मामले में भी पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.
15 अगस्त को सुमेरपुर थाना क्षेत्र में योगेंद्र सिंह उर्फ भूरे सिंह चंदेल की हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी मृतक की बहन की जेठानी का भतीजा था. आरोप है कि आरोपी योगेंद्र को इंगोहटा बस स्टैंड से अपने साथ ले गए और मारपीट के बाद उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर दिया. पुलिस ने शराब के नशे में हुए विवाद को हत्या की वजह बताया है. इस मामले में भी आरोपपत्र दाखिल हो चुका है.
पिता ने टोका तो बेटे ने ईंट से किया हमला: 11 सितंबर को मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहुनी खुर्द गांव में नरेश ने अपने पिता ठकुरदास पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, घटना के समय पिता और बेटा दोनों शराब के नशे में थे. नरेश का अपनी भाभी से विवाद हो रहा था और पिता ने इसका विरोध किया. इसी बात से नाराज होकर बेटे ने पिता पर ईंट से हमला कर दिया. इस मामले में भी पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.
12 सितंबर को सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंदपुरवा बुजुर्ग गांव में बेटे ने अपनी 74 वर्षीय मां की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, आनंदी यादव ने अपनी मां रामश्री यादव पर लोहे के सब्बल और ईंट से हमला किया था. बताया गया कि आनंदी अपनी मां पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थीं. मां के इनकार करने पर आरोपी ने उन पर हमला कर दिया.
शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने सब्बल लेकर उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया.
रुपये नहीं मिले तो बेटे ने पिता की हत्या की: 24 सितंबर को कोतवाली नगर क्षेत्र के पारा ओझी गांव में एक बेटे ने अपने 84 वर्षीय पिता की हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, रमजान उर्फ छुट्टन ने अपने पिता नवाब अली से रुपये मांगे थे. पिता ने रुपये देने से इनकार किया तो आरोपी ने उन पर ईंट और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस मामले में भी पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.
बीमा क्लेम और रास्ते का विवाद भी बना हत्या की वजह: 29 जुलाई को ललपुरा थाना क्षेत्र के पौथिया मार्ग पर रीता की हत्या का मामला सामने आया था. पुलिस ने इस मामले में उसके पति अमर सिंह समेत चार लोगों को आरोपी बनाया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने रीता का जीवन बीमा कराकर उसकी हत्या करने की साजिश रची थी. आरोप है कि हत्या के बाद बीमा क्लेम की रकम आपस में बांटने की योजना थी और वारदात को सड़क हादसे का रूप देने की तैयारी की गई थी. इस मामले में पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.
वहीं, पांच अक्टूबर को मुस्करा थाना क्षेत्र के चंदौरा डेरा में रास्ते के विवाद में 70 वर्षीय राजबहादुर अहिरवार की हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, मृतक के चचेरे भाई अर्जुन और जगत पर लोहे के सब्बल से सिर पर वार कर उनकी हत्या करने का आरोप है. इस मामले की विवेचना अभी जारी है.
शिकायत मिलते ही दोनों पक्षों को बुलाकर समझाती है पुलिस: इन वारदातों को लेकर पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि कुछ मामलों के विश्लेषण में सामने आया है कि परिवारों के बीच पहले से विवाद चल रहा था. इसी बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और आवेश में आकर हत्या जैसी वारदात हो गई. उन्होंने कहा कि कई बार छोटी-छोटी बातों से शुरू हुआ विवाद गंभीर रूप ले लेता है.
एसपी के मुताबिक, अगर पारिवारिक कलह की शिकायत शुरुआत में ही मिल जाती है तो स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी दोनों पक्षों को बुलाते हैं. परिवार के सदस्यों को भी बैठाकर समझाया जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालें. जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग भी कराई जाती है, ताकि विवाद आगे न बढ़े.
उन्होंने बताया कि यदि विवाद रुपये के लेनदेन या जमीन से जुड़ा है तो पुलिस संबंधित विभागों से भी समन्वय करती है. इसका उद्देश्य समस्या का जल्द समाधान कराना और आपसी विवाद को गंभीर रूप लेने से रोकना है.
नौ मामलों में आरोपपत्र दाखिल, एक की विवेचना जारी: पुलिस के अनुसार, इन सभी 10 मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. नौ मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि चंदौरा डेरा हत्याकांड की विवेचना अभी जारी है. हमीरपुर में सामने आईं ये घटनाएं बताती हैं कि पारिवारिक विवाद, जमीन और रुपये का लेनदेन किस तरह खूनी संघर्ष में बदल सकता है. ऐसे में समय रहते विवादों को सुलझाना और परिवार के भीतर संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है.
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