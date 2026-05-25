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बंदूक लेकर कोर्ट पहुंचा आरोपी, DSP ने रोका तो तान दी गन! न्यायालय में मचा हड़कंप

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला न्यायालय परिसर में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति बंदूक लेकर कोर्ट परिसर में पहुंच गया. पेशी के लिए आए इस व्यक्ति के पास न केवल लाइसेंसी बंदूक थी, बल्कि उसमें दो कारतूस भी मौजूद थे. न्यायालय जैसे संवेदनशील परिसर में हथियार देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते संभावित बड़ा हादसा टल गया.

सेशन कोर्ट के बाहर बंदूक लेकर बैठा था आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपी भोरंज उपमंडल का रहने वाला है और घरेलू हिंसा से जुड़ा एक मामले की पेशी के सिलसिले में जिला न्यायालय पहुंचा था. वह सेशन कोर्ट के बाहर बंदूक लेकर बैठा हुआ था. इसी दौरान वहां मौजूद डीएसपी की नजर उस पर पड़ी. कोर्ट परिसर में हथियार लेकर आने को लेकर जब अधिकारी ने उससे पूछताछ की तो वह बहस करने लगा और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV BHARAT)

डीएसपी की ओर बंदूक तानने का आरोप

बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर डीएसपी की ओर बंदूक तान दी. यह देखकर मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी तुरंत सक्रिय हो गए और बिना समय गंवाए आरोपी को काबू कर लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से बंदूक बरामद कर ली. घटना के बाद कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में दहशत का माहौल बन गया और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई.

घरेलू हिंसा मामले की पेशी में आया था कोर्ट

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ घरेलू हिंसा से जुड़ा एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और वह उसी मामले की पेशी के लिए कोर्ट पहुंचा था. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी हथियार लेकर न्यायालय क्यों पहुंचा और उसके पीछे उसकी क्या मंशा थी. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं वह किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की योजना तो नहीं बना रहा था.