हमीरपुर में दारोगा पर रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज, एसपी ने किया निलंबित
दारोगा पर विवाद के निपटारे के नाम पर रुपये मांगने और पति को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 2:26 PM IST
हमीरपुर : सदर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक (दारोगा) नवीन त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. दारोगा पर एक विवाद के निपटारे के नाम पर रुपये मांगने और पैसे नहीं देने पर पति को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप है. महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद एसपी ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया है.
शिकायतकर्ता रश्मि शर्मा उर्फ अनुष्का के अनुसार पति रोहित शर्मा स्वास्थ्य केंद्र में वार्ड ब्वॉय हैं. आरोप है कि मोनू नाम के युवक के हाथ के इलाज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस मामले में दारोगा नवीन त्रिपाठी ने उसके पति से मोनू को 50 हजार रुपये देने के लिए कहा था. दोनों पक्षों में 50 हजार रुपये देने पर सहमति भी बनी थी.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रकम के लेनदेन के दौरान कुछ रुपये ऑनलाइन अलग-अलग खातों में भेजे गए. हालांकि, इन पैसों के दारोगा तक पहुंचने के दावे की पुलिस द्वारा अभी पुष्टि नहीं की गई है. इसके अलावा 6 अगस्त को दारोगा के घर पहुंचने और पति के नहीं मिलने पर शाम तक 55 हजार रुपये नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप है. महिला के मुताबिक पति को बचाने के लिए उसने दारोगा को 30 हजार रुपये नकद दिए.
तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि 10 अगस्त की रात करीब आठ बजे नवीन त्रिपाठी उसके पति को घर से पकड़कर थाने ले आए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. महिला ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की. मामले में पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने दारोगा नवीन त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है. नवीन त्रिपाठी सदर कोतवाली क्षेत्र के रमेडी मोहल्ले का हलका प्रभारी था. उसी कोतवाली में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
सीओ सदर यशपाल सिंह ने बताया कि दारोगा नवीन त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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