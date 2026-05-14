ETV Bharat / state

कंपनी ने दी खराब मशीन, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा और ₹50 हजार जुर्माना

यह मामला वर्ष 2015 में खरीदी गई एक मशीन से जुड़ा है. कोर्ट के आदेशों की पालना न करने पर ये सजा सुनाई गई है.

कोर्ट का फैसला न मानने पर सजा
कोर्ट का फैसला न मानने पर सजा (CONCEPT IMAGE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट), हमीरपुर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 72 के तहत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आयोग ने लुधियाना स्थित 'हरे कृष्णा आर्ट्स' के नए मालिकों और उत्तराधिकारियों को आयोग के आदेशों की अवहेलना करने पर एक-एक वर्ष के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में इस फैसले को एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2015 में खरीदी गई एक मशीन से जुड़ा है. 'द एड्स' के प्रोपराइटर सुमित अग्निहोत्री ने उक्त फर्म से एक मशीन खरीदी थी, जो कुछ ही समय बाद खराब हो गई. मशीन को लेकर फर्म से संपर्क किया गया. मशीन में आई खराबी को लेकर जब संबंधित फर्म ने कोई संतोषजनक समाधान नहीं किया, तो पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई. जांच में पता चला कि मशीन सेकेंड हैंड है.

कोर्ट का फैसला न मानने पर सजा (ETV Bharat)

2019 में जारी हुए थे आदेश

मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने 8 अगस्त 2019 को आदेश जारी किए थे. इसमें फर्म को निर्देश दिया गया था कि या तो खराब मशीन को बदला जाए या फिर 8.16 लाख रुपये की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और नई मशीन लगाने तक प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपये शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया. इसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए गए थे.

बहानेबाजी नहीं आई काम

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि 'आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद फर्म ने आदेश का पालन नहीं किया. इस दौरान फर्म के मूल प्रोपराइटर विनोद कुमार का नवंबर 2019 में निधन हो गया. उनके परिजनों (उत्तराधिकारियों) ने दलील दी कि फर्म अब बंद हो चुकी है और वे इस मामले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. हालांकि, सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि प्रतिवादी अभी भी उसी फर्म के नाम से कारोबार कर रहे हैं और फर्म की गुडविल और नाम का लाभ उठा रहे हैं. आयोग ने माना कि जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का प्रयास केवल कानूनी कार्रवाई से बचने का एक बहाना था. भुगतान से बचने के लिए प्रतिवादियों ने पुरानी फर्म को बंद कर उसी नाम से दूसरी फर्म खोलकर कारोबार किया है.'

सजा और जुर्माने का प्रावधान

अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि आयोग ने तीनों दोषियों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. आयोग ने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी अगले 30 दिनों के भीतर वर्ष 2019 के मूल आदेश का पूर्ण रूप से पालन कर देते हैं (यानी भुगतान कर देते हैं), तो उनकी सजा और जुर्माना रद्द किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: दिनदहाड़े घर में घुसे लुटेरे, अंदर सो रही 90 साल की बुजु्र्ग को पहले किया प्रणाम, फिर छीनी सोने की बालियां

TAGGED:

HAMIRPUR MACHINE DISPUTE
HAMIRPUR CONSUMER COURT JAIL
HAMIRPUR CONSUMER COURT SENTENCE
CONSUMER COURT MACHINE DISPUTE
HAMIRPUR CONSUMER COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.