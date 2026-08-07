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राजेंद्र राणा के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, तीन थानों में दी शिकायत, FIR की मांग

भोरंज पुलिस थाने में कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया और महिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुबाला ने अन्य कांग्रेस समर्थकों के साथ शिकायत सौंपी. शिकायत में राजेंद्र राणा द्वारा मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को असत्य और भ्रामक बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है. बताया जा रहा है कि भोरंज पुलिस एफआईआर दर्ज करने को लेकर उच्च अधिकारियों से परामर्श कर रही है.

वहीं, एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया, "पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के खिलाफ भोरंज, बड़सर और सुजानपुर में मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं. पुलिस शिकायतों की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी".

हमीरपुर: हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है. मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों और लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भोरंज, बड़सर और सुजानपुर पुलिस थाने में लिखित शिकायतें सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है.

वहीं, सुजानपुर पुलिस थाने में विधायक कैप्टन रणजीत सिंह और नशा निवारण बोर्ड के सलाहकार नरेश ठाकुर ने शिकायत दी. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राजेंद्र राणा ने हाल ही में हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे‌.

गौरतलब है कि पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, सरकारी परियोजनाओं में कथित गड़बड़ियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने सहित कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा था. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से मांग की है कि मामले की जांच कर राजेंद्र राणा के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज की जाए और कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए.

कांग्रेस नेताओं ने अपनी शिकायत में कहा, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं ह. इस तरह के बयान आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं. राजेंद्र राणा ने राजनीतिक उद्देश्य से सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है".

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