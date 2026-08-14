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हमीरपुर: सीओ सदर के स्टेनो ने यमुना नदी में लगाई छलांग, नाविकों ने बचाई जान

हमीरपुर में सीओ सदर के स्टेनो महेश पांडेय ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद नाविकों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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यमुना में कूदे स्टेनो महेश पांडेय, अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:57 PM IST

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हमीरपुर: मुख्यालय स्थित यमुना पुल से शुक्रवार शाम करीब चार बजे सीओ सदर के स्टेनो ने अचानक नदी में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

वहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है. प्रतापगढ़ निवासी महेश पांडेय (40) सीओ सदर कार्यालय में करीब एक वर्ष से स्टेनो के पद पर कार्यरत हैं.

जानकारी देते सीओ सदर यशपाल सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

बीमारी के कारण उठाया कदम: सीओ सदर यशपाल सिंह के अनुसार, महेश पांडेय मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार भी जारी था. शुक्रवार शाम वह पैदल यमुना पुल पहुंचे और अचानक नदी में कूद गए. घटना के दौरान पुल के नीचे नाव चला रहे नाविकों ने उन्हें गिरते हुए देख लिया. नाविकों ने तुरंत नाव की मदद से पहुंचकर उन्हें नदी से बाहर निकाल लिया.

अस्पताल पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी: सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. स्टेनो के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी पर अपर पुलिस अधिकारी अरविंद कुमार, एसडीएम सदर अभिषेक कुमार, सीओ सदर और कोतवाली प्रभारी रामआसरे सरोज भी अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने उनसे घटना को लेकर जानकारी ली. सीओ यशपाल ने बताया कि पूछताछ में महेश पांडेय ने बीमारी के चलते नदी में कूदने की बात कही है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर और सामान्य बनी हुई है.

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