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अनुराग ठाकुर ने 20 साल में अपने जिले के लिए क्या किया? जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर पर भी बरसे CM सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं पर जमकर हमला किया. उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 4:21 PM IST

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हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हमीरपुर दौरे के दौरान भाजपा और सांसद अनुराग ठाकुर पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. सांसद अनुराग के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए. अनुराग ठाकुर ने हमेशा विकास कार्यों का श्रेय लेने की राजनीति की है, जबकि वास्तविकता कुछ और है. जनता अब सब कुछ समझ रही है और विकास कार्यों की सच्चाई से भली-भांति परिचित है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "अनुराग ठाकुर पिछले 20 वर्षों से सांसद हैं और उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने हमीरपुर जिले के विकास के लिए कौन-कौन से बड़े कार्य किए हैं? अनुराग ठाकुर विकास कार्यों का झूठा श्रेय लेने का प्रयास करते हैं. उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए".

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

रविवार को हमीरपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जसकोट में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट स्थल का दौरा कर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को हेलीपोर्ट का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए. इसके बाद मुख्यमंत्री जोल सप्पड़ स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज में स्थापित की जा रही आधुनिक मशीनरी का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में बनने वाली क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास भी किया. इस अवसर पर आयुष एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायक सुरेश कुमार, विधायक रणजीत राणा, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक मशीनरी स्थापित की गई है, जिससे मरीजों को एम्स से भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 5 से 10 जुलाई के बीच किया जाएगा और इसके बाद इसे आम जनता की सेवाओं के लिए शुरू कर दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर कहा कि इस परियोजना पर अब तक लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार का योगदान केवल 197 करोड़ रुपये रहा है, जो यूपीए सरकार के समय स्वीकृत हुआ था. शेष धनराशि उनकी सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत और खर्च की गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पांच मेडिकल कॉलेजों को एम्स की तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने शिमला में बयान दिया था कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) के माध्यम से अस्पतालों के निर्माण और विकास कार्य किए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी अस्पताल का निर्माण जायका के माध्यम से नहीं हो रहा है. केंद्रीय नेताओं को जनता के सामने तथ्यात्मक और सही जानकारी रखनी चाहिए. साथ ही भ्रामक बयानबाजी से बचना चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को समझने में विफल रही है. उन्होंने दावा किया कि जिला परिषद चुनावों में भी जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया और भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की आरजीडी ग्रांट बंद की गई है और मनरेगा के कार्यों को भी प्रभावित किया गया है, जिससे प्रदेश की जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है. केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है.

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा लगातार ओपीएस का विरोध करती रही है, जबकि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. जैसे-जैसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सरकार अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ देने पर गंभीरता से विचार करेगी. ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आज तक ओपीएस के मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख नहीं रख पाया है, जबकि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार निर्णय ले रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में और अधिक विकास कार्य देखने को मिलेंगे.

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