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सैलून की आड़ में चिट्टा तस्करी! 30.43 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

सैलून में काम करने वाला युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हमीरपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैलून में काम करने वाले एक युवक से 30.43 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. चिट्टा बरामद करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसके पास यह चिट्टा कहां से आया था और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार, पुलिस थाना हमीरपुर की टीम को रविवार रात कृष्णा नगर में नशे से जुड़ी गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी. इसके आधार पर पुलिस ने एक किराए के मकान में दबिश दी और तलाशी ली. इस दौरान कमरे से 30.43 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान आकाश दीप सिंह, निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है. आरोपी लंबे समय से हमीरपुर में सैलून में काम कर रहा था. हालांकि, सैलून में काम करने की आड़ में नशे का कारोबार करने की आशंका की पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और पूछताछ के आधार पर अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं.