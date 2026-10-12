सैलून की आड़ में चिट्टा तस्करी! 30.43 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार
पुलिस अब आरोपी के संपर्कों और नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 2:10 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैलून में काम करने वाले एक युवक से 30.43 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. चिट्टा बरामद करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसके पास यह चिट्टा कहां से आया था और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार, पुलिस थाना हमीरपुर की टीम को रविवार रात कृष्णा नगर में नशे से जुड़ी गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी. इसके आधार पर पुलिस ने एक किराए के मकान में दबिश दी और तलाशी ली. इस दौरान कमरे से 30.43 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान आकाश दीप सिंह, निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है. आरोपी लंबे समय से हमीरपुर में सैलून में काम कर रहा था. हालांकि, सैलून में काम करने की आड़ में नशे का कारोबार करने की आशंका की पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और पूछताछ के आधार पर अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं.
नशे की सप्लाई कहां होनी थी, पुलिस कर रही जांच
पुलिस अब आरोपी के संपर्कों और नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी के पास चिट्टा कहां से आया था, वह इसे कहां पहुंचाने वाला था और क्या उसके साथ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी कथित तौर पर कब से इस गतिविधि में शामिल था.
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ने बताया, "सैलून में काम करने वाले एक व्यक्ति से चिट्टा बरामद किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी के संपर्कों और नशे की सप्लाई से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है."
हमीरपुर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब जांच का मुख्य केंद्र चिट्टे की सप्लाई का स्रोत और आरोपी के संभावित संपर्क हैं. पुलिस पूछताछ के जरिए यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद नशा कहां से लाया गया था और इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क सक्रिय है या नहीं. जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकते हैं.
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